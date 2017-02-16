«С такой игрой Санчес не продлит контракт с «Арсеналом»

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THE GUARDIAN: «ВЫХОД В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «АРСЕНАЛА»

«Пожалуй, самая неприятная вещь в этом поражении «Арсенала» — то, что никто не удивлен случившимся. В седьмой раз подряд они проваливаются в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов — выход в четвертьфинал просто за пределами возможностей нынешних «канониров». Ко всем разочарованиям второй части эры Венгера добавилось еще одно — «Арсенал» окончательно выпал из числа европейских топ-клубов.

Венгер выглядел сломленным и говорил о том, что его команда «духовно разрушена», но в этом нет ничего нового. Это последние доказательства того, что современный «Арсенал» слишком уязвим, хрупок и просто неспособен конкурировать с такими соперниками, как «Бавария».

Болельщики «канониров» освистали свою команду, но в этот раз никто не может упрекнуть их в неблагодарности или панических настроениях. Если «Арсенал» действительно хочет вернуться в европейскую элиту, стоит как следует подумать над тем нужен ли ему Венгер.

DAILY MAIL: «САНЧЕС НЕ ПОДПИШЕТ НОВЫЙ КОНТРАКТ С «АРСЕНАЛОМ»

«В этом сезоне были моменты, когда Алексис Санчес явно показывал свое разочарование отсутствием прогресса в «Арсенале». Временами это расстройство походило на карнавальную маску — настолько показным оно было. На «Альянц Арене» мы не увидели преувеличенных эмоций от Санчеса — он оставил их дома. Иногда все так безнадежно, что жаловаться бесполезно.

Чилиец делал все, что мог: он изнурил себя непосильным трудом, пытался спасти проигранный матч, старался воспользоваться медлительностью Матса Хуммельса. Он даже забил гол. Но всего этого оказалось недостаточно. Когда в ворота Оспины влетел пятый гол, Санчес просто опустился на колени в центре поля и обреченно уставился в газон.

Напомним, что чилиец играл за «Барселону». До перехода в «Арсенал» у него были предложения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Санчес знает, что такое качество. Он знает, что его потенциал и возможность к прогрессу не реализуются в северном Лондоне. Он понимает, что «Арсенал» попросту неконкурентоспособен на высоком уровне. Следовательно, его новый контракт с клубом так и останется не подписанным.

THE TELEGRAPH: «СОСТАВ «АРСЕНАЛА» СЫГРАЛ НА РУКУ «БАВАРИИ»

«Сложно представить более успешную фланговую связку, чем Филипп Лам и Арьен Роббен. Решение выставить против них Алекса Ивоби и Кирана Гиббса изначально таило в себе опасность. Начо Монреаль и Данни Уэлбек могли бы сыграть более надежно в обороне и добавили бы опыта больших матчей.

«Бавария» быстро воспользовалась этой зоной. Роббен сместился с фланга и неотразимо пробил в верхний угол. Это был великолепный удар, но Гиббсу не помогли полузащитники — Франсис Коклен слишком оттянулся назад. Использовавший обычную схему Венгера 4−2−3−1 «Арсенал» не смог успешно прессинговать владеющую мячом «Баварию».