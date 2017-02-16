Лам повторил достижение Кана по количеству сыгранных матчей в ЛЧ за «Баварию»

Это была 103-я игра бывшего футболиста сборной Германии в Лиге чемпионов в составе мюнхенцев. Таким образом, он по этому показателю сравнялся с экс-голкипером «Баварии» Оливером Каном, и теперь этот клубный рекорд принадлежит двум футболистам.



Стоит также отметить, что Лам уже превзошёл таких футболистов, как Паоло Мальдини, Джон Терри и Гари Невилл по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов благодаря тому, что провёл в этом турнире 7 матчей в составе «Штутгарта», цвета которого на правах аренды защищал с 2003 по 2005 год. В данный момент Лам занимает со 110 матчами 16-е место среди футболистов, сыгравших в Лиге чемпионов.



«Бавария» разгромила «Арсенал» со счётом 5:1, ответный матч между этими командами состоится 7 марта на поле «канониров». Лам в этой встрече не сможет превзойти Кана, поскольку должен отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.