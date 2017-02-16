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16 февраля 2017, 11:48 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду вышел на первое место по количеству голевых передач в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду возглавил список футболистов по количеству голевых передач в розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Statbunker.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> возглавил список футболистов по количеству голевых передач в розыгрыше Лиги чемпионов сообщает Statbunker. Увеличить
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Накануне в домашней встрече 1/8 финала турнира с «Наполи» (3:1) португальский футболист ассистировал Тони Кроосу, который послал мяч в сетку. Для Роналду этот результативный пас стал 31-м в Лиге чемпионов за всю карьеру.

Таким образом, форвард «Реала» опередил в этом списке Райана Гиггза, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед» (30 передач). На третьем месте в списке идёт нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24), на четвёртом и пятом располагаются хавбек «Арсенала» Месут Озил и форвард «МЮ» Златан Ибрагимович — по 22 паса.

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