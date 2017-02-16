Мертенс: Не думаю, что «Наполи» сыграл плохо против «Реала»

«Мы не смогли удержать преимущество после того, как повели в счёте. Я мог сделать счёт 2:3 после паса Кальехона, но, к сожалению, упустил свой шанс. Мы проиграли сильной команде, но впереди ещё один матч, мы сделаем всё, чтобы пройти дальше.



В начале встречи мы действовали хорошо, у нас были моменты, поэтому я не думаю, что мы играли плохо против «Реала», — сказал Мертенс в эфире Mediaset Premium.