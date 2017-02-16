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16 февраля 2017, 11:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мертенс: Не думаю, что «Наполи» сыграл плохо против «Реала»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не смогли удержать преимущество после того, как повели в счёте. Я мог сделать счёт 2:3 после паса Кальехона, но, к сожалению, упустил свой шанс. Мы проиграли сильной команде, но впереди ещё один матч, мы сделаем всё, чтобы пройти дальше.

В начале встречи мы действовали хорошо, у нас были моменты, поэтому я не думаю, что мы играли плохо против «Реала», — сказал Мертенс в эфире Mediaset Premium.

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