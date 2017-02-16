Шустер: Конец «Барселоны» как команды постепенно наступает

Немецкий специалист не верит, что нынешняя команда будет способна добиться больших успехов.



«Конец “Барселоны” как команды постепенно наступает. Она медленно исчерпывает себя, и матч с “ПСЖ” в этом смысле был ключевым моментом», — приводит слова Шустера Onda Cero.

В выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4, ответная игра состоится 8 марта.



Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны решениями главного тренера Луиса Энрике относительно тактики игры, ротации и замен. Кроме того, они уверены, что он по окончании сезона покинет клуб. Контракт тренера в силе до лета 2017 года.