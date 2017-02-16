Шустер: Конец «Барселоны» как команды постепенно наступает
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер проанализировал состояние «Барселоны».
Немецкий специалист не верит, что нынешняя команда будет способна добиться больших успехов.
«Конец “Барселоны” как команды постепенно наступает. Она медленно исчерпывает себя, и матч с “ПСЖ” в этом смысле был ключевым моментом», — приводит слова Шустера Onda Cero.
В выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4, ответная игра состоится 8 марта.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны решениями главного тренера Луиса Энрике относительно тактики игры, ротации и замен. Кроме того, они уверены, что он по окончании сезона покинет клуб. Контракт тренера в силе до лета 2017 года.
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