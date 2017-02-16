«Не удивлен результатом в матче с Арсеналом»

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Для «Наполи» матч начался как нельзя лучше, и итальянская команда повела уже на восьмой минуте благодаря мячу Лоренцо Инсинье. Однако «Реал» быстро сравнял счет, а во втором тайме забил два безответных гола.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что Инсинье был единственным настоящим неаполитанцем на поле.

Цитата «Я думаю, сегодня игрокам не хватало неаполитанской частицы. Единственный, кто показал, что он неаполитанец, — Инсинье, забивший хитрый гол. Остальных просто не существовало.

Они, казалось, были оглушены громкими именами футболистов «Реала», который, однако, даже играл не так хорошо. В принципе для нас еще все хорошо сложилось, так как мы могли проиграть и с разницей в 5−6 мячей. Когда вы молоды, то должны быть скромными, а не заносчивыми, но игроки «Наполи» сегодня просто были в каком-то другом месте. Однако наказывать я их не хочу, — цитирует де Лаурентиса Football Italia.

В свою очередь автор единственного мяча в ворота королевского клуба отметил, что команда провела хороший матч.

«Все знают, что «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов и лидер текущего чемпионата Испании. Это команда, в составе которой есть 18 феноменальных игроков. Результат вызывает досаду, но у нас есть еще второй матч, так что мы будем бороться до конца. Сегодня я не увидел особой разницы между двумя командами, кроме как в итоговом результате. Мы доказали, что можем играть против «Реала». Мы сделали слишком много ошибок, но это лишь добавит нам мотивации для работы в дальнейшем, — приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан посчитал, что его подопечным еще рано праздновать успех, а также выразил удовлетворение игрой нападающего Карима Бензема.

«Начало выдалось неприятным, поскольку мы пропустили гол, который не вытекал из логики игры. Конечно, мы рассчитывали сыграть на ноль, но, к счастью, затем нам удалось забить трижды. Шансы команд по-прежнему равны. Впереди ответная игра, и нам будет тяжело. Да, 3:1 — результат хороший, но не окончательный. Бензема продемонстрировал свой характер в решающие моменты матча. Карим мог забить еще в этот вечер, и его часто критикуют за расточительность, но я доволен тем, что он постоянно создает остроту у чужих ворот и приносит команде большую помощь, — поведал специалист изданию Marca.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Реала» Карлос Каземиро, забивший третий мяч в ворота неаполитанцев. Он прокомментировал свой гол as.com.

«Мой гол — это плод кропотливой работы на тренировках. Я давно отрабатываю удары издали, поскольку часто делаю рывки вперед, и мне редко дают бить с близкой дистанции. Нам сегодня очень хорошо помогали болельщики, которые сыграли важную роль в успехе. Знали, насколько сложно будет играть с «Наполи», но мы смотрелись хорошо. Впрочем, самая сложная часть противостояния еще впереди. «Наполи» — мастеровитая и опасная команда, — заключил футболист.

В параллельном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» учинила разгром лондонскому «Арсеналу» со счетом 5:1. Главный тренер немецкого клуба Карло Анчелотти поделился впечатлениями от крупной победы.

«Мы провели хороший матч, удачно начали. «Арсенал» смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят. «Арсенал» всегда опасен, особенно в том, что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в «физике». И думаю, что именно благодаря этому наше преимущество было столь велико. Арсен Венгер — опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, чтобы выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед. У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, — цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

Автор дубля в ворота «канониров» Тьяго Алькантара прокомментировал игру мюнхенской команды пресс-службе УЕФА.

«Конечно же, мы рады. После первого тайма счет был равный, и команда понимала, что должна забивать еще, чтобы улучшить ситуацию перед ответной игрой в Лондоне. За третьим голом последовали четвертый и пятый. Они очень важны перед ответной встречей», — заявил полузащитник.

Лучшим игроком матча был признан автор первого гола «Баварии» Арьен Роббен, который объяснил причины столь крупного счета.

«Я, с одной стороны, удивлен результатом, а с другой — нет, потому что на протяжении последних семи с половиной лет видел, насколько мощной может быть наша команда. В матче с «Арсеналом» мы получили много пространства между линиями, что позволяло нам часто находить Алькантару. Во втором тайме нам удались действительно красивые голы, — приводит слова голландца Deutsche Welle.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер проанализировал плачевный итог для своих подопечных.

«Это был странный матч. Мы хорошо играли в первом тайме и имели две хорошие возможности, чтобы забить перед самым перерывом. Но затем мы пропустили дважды на 53-й и 56-й минутах. Было тяжело пережить два гола подряд за такой короткий промежуток времени. До этих двух голов мы неплохо контролировали ход игры. Последние 25 минут стали кошмаром для нас. Похоже, у нас не было никакого ответа на действия “Баварии”. Нам предстоит смириться с результатом матча, хотя это очень плохой исход», — цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.