Лидеры «Барселоны» провели встречу и не согласны с решениями Луиса Энрике

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Каталонский клуб потерпел болезненное поражение на выезде со счётом 0:4, однако встреча была посвящена не только этой игре, сообщает Mundo Deportivo.



Согласно информации источника, футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.