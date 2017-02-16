Лидеры «Барселоны» провели встречу и не согласны с решениями Луиса Энрике
После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» лидеры «Барселоны» провели встречу, на которой обсудили создавшееся положение.
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© AFP 2017
Каталонский клуб потерпел болезненное поражение на выезде со счётом 0:4, однако встреча была посвящена не только этой игре, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.
|14.02.2017 22:45
|Зрители 46484
|Плей-офф: 1/8 финала
|Parc des Princes
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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