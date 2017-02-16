«Бавария» продлила победную серию на домашнем стадионе в рамках ЛЧ до 16 матчей

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Победа над лондонским «Арсеналом» со счётом 5:1 в первом матче 1/8 финала стала для подопечных Карло Анчелотти 16-й подряд, одержанной на родном стадионе в рамках ЛЧ.



Последнее поражение на «Альянц-Арене» «Бавария» потерпела ещё в апреле 2014 года, уступив в полуфинале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (0:4).



Ответный матч 1/8 финала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.