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16 февраля 2017, 8:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бавария» продлила победную серию на домашнем стадионе в рамках ЛЧ до 16 матчей

Мюнхенская «Бавария» продлила свою серию по количеству домашних побед в Лиге чемпионов.

Счет в матче на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл Арьен Роббен. Увеличить
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Победа над лондонским «Арсеналом» со счётом 5:1 в первом матче 1/8 финала стала для подопечных Карло Анчелотти 16-й подряд, одержанной на родном стадионе в рамках ЛЧ.

Последнее поражение на «Альянц-Арене» «Бавария» потерпела ещё в апреле 2014 года, уступив в полуфинале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (0:4).

Ответный матч 1/8 финала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.

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