Маурицио Сарри: «Наполи» противостояла лучшая команда в мире

— Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки, — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА. — Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок. Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение.

Матчи на таком стадионе против таких команд — это серьезное испытание для наших юных игроков. Но только так и можно добиться прогресса. «Реал» провел лучший матч за три месяца. Я внимательно следил за ними. А вот мы не дотянули до своего максимума. Мы можем играть с ними на равных, но для этого надо показать свой лучший футбол. Если мы отдадим все силы, то у нас будут шансы. Все возможно.