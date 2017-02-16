Маурицио Сарри: «Наполи» противостояла лучшая команда в мире
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после поражения от «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда постарается победить в ответной встрече.
— Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки, — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА. — Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок. Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение.
Матчи на таком стадионе против таких команд — это серьезное испытание для наших юных игроков. Но только так и можно добиться прогресса. «Реал» провел лучший матч за три месяца. Я внимательно следил за ними. А вот мы не дотянули до своего максимума. Мы можем играть с ними на равных, но для этого надо показать свой лучший футбол. Если мы отдадим все силы, то у нас будут шансы. Все возможно.
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