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16 февраля 2017, 8:26 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Филипп Лам: «Бавария» была практически безупречна

Капитан «Баварии» Филипп Лам после победы над «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда показала великолепную игру.

По его словам, было лишь пару неуверенных минут.

— Наша команда — тертый калач. В последних матчах нам очень везло, а вот сегодня мы были практически безупречны, — цитирует Лама официальный сайт УЕФА. — Была пара неуверенных минут, и тогда было тревожно, но в целом мы сыграли выше всяких похвал.

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