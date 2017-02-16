Филипп Лам: «Бавария» была практически безупречна

По его словам, было лишь пару неуверенных минут.

— Наша команда — тертый калач. В последних матчах нам очень везло, а вот сегодня мы были практически безупречны, — цитирует Лама официальный сайт УЕФА. — Была пара неуверенных минут, и тогда было тревожно, но в целом мы сыграли выше всяких похвал.