Филипп Лам: «Бавария» была практически безупречна
Капитан «Баварии» Филипп Лам после победы над «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда показала великолепную игру.
По его словам, было лишь пару неуверенных минут.
— Наша команда — тертый калач. В последних матчах нам очень везло, а вот сегодня мы были практически безупречны, — цитирует Лама официальный сайт УЕФА. — Была пара неуверенных минут, и тогда было тревожно, но в целом мы сыграли выше всяких похвал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter