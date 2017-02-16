Де Лаурентис: После игры с «Реалом» только Инсинье может называться неаполитанцем
Единственным футболистом «Наполи», который играл как настоящий неаполитанец в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», был Лоренцо Инсинье, забивший единственный мяч команды, заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.
В среду «Реал» в Мадриде обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.
«Я думаю, сегодня игрокам не хватало неаполитанской частицы. Единственный, кто показал, что он неаполитанец, — Инсинье, забивший хитрый гол. Остальных просто не существовало. Они, казалось, были оглушены громкими именами футболистов “Реала”, который, однако, даже играл не так хорошо», — сказал Де Лаурентис, которого цитирует Football Italia.
«В принципе для нас еще все хорошо сложилось, так как мы могли проиграть и с разницей в 5−6 мячей. Когда вы молоды, то должны быть скромными, а не заносчивыми, но игроки “Наполи” сегодня просто были в
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