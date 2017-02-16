Де Лаурентис: После игры с «Реалом» только Инсинье может называться неаполитанцем

В среду «Реал» в Мадриде обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.

«Я думаю, сегодня игрокам не хватало неаполитанской частицы. Единственный, кто показал, что он неаполитанец, — Инсинье, забивший хитрый гол. Остальных просто не существовало. Они, казалось, были оглушены громкими именами футболистов “Реала”, который, однако, даже играл не так хорошо», — сказал Де Лаурентис, которого цитирует Football Italia.