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16 февраля 2017, 8:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Де Лаурентис: После игры с «Реалом» только Инсинье может называться неаполитанцем

Единственным футболистом «Наполи», который играл как настоящий неаполитанец в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», был Лоренцо Инсинье, забивший единственный мяч команды, заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

В среду «Реал» в Мадриде обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.

«Я думаю, сегодня игрокам не хватало неаполитанской частицы. Единственный, кто показал, что он неаполитанец, — Инсинье, забивший хитрый гол. Остальных просто не существовало. Они, казалось, были оглушены громкими именами футболистов “Реала”, который, однако, даже играл не так хорошо», — сказал Де Лаурентис, которого цитирует Football Italia.

«В принципе для нас еще все хорошо сложилось, так как мы могли проиграть и с разницей в 5−6 мячей. Когда вы молоды, то должны быть скромными, а не заносчивыми, но игроки “Наполи” сегодня просто были в каком-то другом месте. Однако наказывать я их не хочу», — добавил президент клуба.

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