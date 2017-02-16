Зидан: шансы «Реала» и «Наполи» на выход в ¼ финала Лиги чемпионов еще равны
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» и итальянский «Наполи» имеют равные шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов. Такое мнение после первого матча 1/8 финала высказал главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан, слова которого приводит испанское издание Marca.
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В среду «Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершилась со счетом 3:1.
«Мы надеялись, что сегодня сыграем на ноль, но, к счастью, нам удалось забить три мяча. Шансы обеих команд на выход в следующий раунд
Французский наставник «Реала» также отметил игру соотечественника Карима Бензема, который забил 51-й гол в матчах Лиги чемпионов и стал лучшим французским бомбардиром в истории турнира, обогнав Тьерри Анри. «Бензема продемонстрировал свой сильный характер в решающий момент матча. Карим, которого много критикуют в последнее время, мог забить еще в этом матче, но я доволен тем, что он постоянно создает угрозы и моменты у чужих ворот», — добавил тренер «Реала».
В свою очередь главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри
«Мы встретились с лучшей командой мира. Очень жаль, что к поражению привели ошибки, которые мы обычно не совершаем. В ответном матче наша команда будет нацелена на победу со счетом 2:0, а первая игра оставила чувство неудовлетворенности, ведь мы могли рассчитывать на большее», — заметил Сарри.
Ответный матч пройдет 7 марта в Неаполе.
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