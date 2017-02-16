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16 февраля 2017, 8:18 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Надо смириться с этим поражением. Ужасный результат

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у команды есть проблемы в организации игры.

По словам наставника, результат внушает ужас.

— Странный матч… Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма, — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА. — Два гола за такой короткий промежуток времени — это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем.

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат. Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было ответа.

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