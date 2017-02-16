Арсен Венгер: Надо смириться с этим поражением. Ужасный результат

По словам наставника, результат внушает ужас.

— Странный матч… Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма, — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА. — Два гола за такой короткий промежуток времени — это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем.

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат. Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было ответа.