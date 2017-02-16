Карло Анчелотти: Венгер найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после победы над «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда смогла прибавить во втором тайме.
По словам наставника, наставник «канониров» Арсен Венгер найдет выход из тяжелой ситуации.
Важнейший результат! Мы все 90 минут провели компактно, очень здорово сыграли в нападении. Роль Алькантары была огромна. Он открыл массу свободного пространства для Роббена, Лама, Алабы и Дугласа Косты. В результате мы создали очень много опасных моментов.
У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.
Первый тайм вышел очень упорным. «Арсенал» всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в «физике». И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.
Арсен Венгер — опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.
Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды.
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