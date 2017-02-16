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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28790930/
16 февраля 2017, 1:51 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Реал» Мертенса не заметил

Действующий победитель Лиги чемпионов уверенно переиграл дома «Наполи», несмотря на ранний пропущенный гол.

Действующий победитель Лиги чемпионов уверенно переиграл дома <span class=error>Наполи</span> несмотря на ранний пропущенный гол. Увеличить
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Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри накануне матча, то ли блефуя, то ли действительно искренне веря в непоколебимую силу своей команды, охотно рассуждал о бесстрашии как о главной цели на «Сантьяго Бернабеу» и грозился выйти на поле в максимально атакующем обрамлении. «Единственное, в чем сомневаюсь, — выставить трех форвардов или четырех. Мы не умеем играть в оборонительный футбол», — хвастливо делился мыслями итальянец, имея на это, впрочем, полное право.

Это был вообще тот самый случай, когда перед стартовым свистком больше говорили не о великом и могучем «Реале», действующем победителе Лиги чемпионов, а о его сопернике, поставившем в последние месяцы на уши добрую часть Европы небывалым ярким футболом. А уж о главной звезде — Мертенсе — в многочисленных заметках писали куда больше, чем о Криштиану.

Словом, «Реал», пусть он и королевской крови, имел полное право отнестись к дерзким гостям с осторожностью. К примеру, выставить трех центральных защитников, как это случилось в последнем туре чемпионата Испании во встрече с «Осасуной», приглядеться к грозному Мертенсу и его друзьям. Но это все шутки, конечно. Зинедин Зидан не стал выкидывать никаких фокусов с расстановкой, а удивил всех разве что наличием в «старте» Хамеса Родригеса, только-только восстановившегося от травмы.

И испугался не «Реал» вовсе — а его бесстрашный, судя по предматчевым обещаниям, соперник. Возможно, неаполитанцам не хватало еще и класса с опытом, и выглядела команда Сарри совсем уж блекло. В Италии ее такой не увидишь никогда. Опорная зона проваливалась, фланги не работали, Мертенс оказался отрезан от игры мадридскими защитниками. Бензема должен был открывать счет уже на 20-й секунде (!), когда в упор расстреливал ворота, но попал в Рейну. А в дальнейшем у него возникали еще моменты. И еще. И еще.

И гол, который «Наполи» забил на 8-й минуте, не вписывался в логику матча. Насколько он был красив, настолько же и курьезен. Пожалуй, в той самой атаке гости единственный раз за матч сыграли классно — быстро, уверенно, комбинационно. После паса Хамшика Инсинье имел кучу вариантов — пробовать обыгрывать на скорости Серхио Рамоса и убегать один на один, уходить во фланг и ждать рывка партнера… А он возьми да и пробей с 35 метров в касание, ни с кем не сближаясь, причем не над потерявшим ворота Навасом, а мимо него.

Столь роскошный дебют, казалось, должен был придать «Наполи» дозу здоровой уверенности, однако гости вжались в штрафную еще сильнее, а «Реал», напротив, только разозлился. Еще до перерыва Бензема воплотил в результативный удар прекрасный навес Карвахаля — 1:1.

В начале же второго тайма Криштиану, отыгравший прекрасный матч и создавший уйму шансов для партнеров, сольным проходом придумал победный гол для Крооса.

Фантастический выстрел Каземиру закрепил преимущество мадридцев, и только потом, уже в самой концовке, «Наполи» наконец-то на время пришел в себя. И даже позволил себе ненадолго вбежать в чужую штрафную. И забил второй мяч — но из офсайда. А Мертенс, проснувшийся-таки на пару минут, свой шикарный шанс упустил.

Впрочем, счет 1:3, по такому футболу, не самый плохой для итальянцев результат перед ответной встречей. Не струсить бы через три недели вновь.

15.02.2017 22:45 Зрители 78000 Плей-офф: 1/8 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:1 Наполи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Маурицио Сарри
Голы
18′ Карим Бензема (Д. Карвахаль) 9
49′ Тони Кроос (Криштиану Роналду) 8
54′ Каземиру 14
24 Лоренцо Инсинье (М. Хамшик) 8′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
52′ Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
17′ 71′ Серхио Рамос (к) 4
Пепе 3
81′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
76′ Хамес Родригес 10
Лукас Васкес 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
14 Дрис Мертенс 76′
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик (к) 83′
99 Аркадиуш Милик
20 Петр Зелиньски 75′ 38′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
5 Угловые 1
9 Фолы 12
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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