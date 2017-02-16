«Реал» Мертенса не заметил

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Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри накануне матча, то ли блефуя, то ли действительно искренне веря в непоколебимую силу своей команды, охотно рассуждал о бесстрашии как о главной цели на «Сантьяго Бернабеу» и грозился выйти на поле в максимально атакующем обрамлении. «Единственное, в чем сомневаюсь, — выставить трех форвардов или четырех. Мы не умеем играть в оборонительный футбол», — хвастливо делился мыслями итальянец, имея на это, впрочем, полное право.

Это был вообще тот самый случай, когда перед стартовым свистком больше говорили не о великом и могучем «Реале», действующем победителе Лиги чемпионов, а о его сопернике, поставившем в последние месяцы на уши добрую часть Европы небывалым ярким футболом. А уж о главной звезде — Мертенсе — в многочисленных заметках писали куда больше, чем о Криштиану.

Словом, «Реал», пусть он и королевской крови, имел полное право отнестись к дерзким гостям с осторожностью. К примеру, выставить трех центральных защитников, как это случилось в последнем туре чемпионата Испании во встрече с «Осасуной», приглядеться к грозному Мертенсу и его друзьям. Но это все шутки, конечно. Зинедин Зидан не стал выкидывать никаких фокусов с расстановкой, а удивил всех разве что наличием в «старте» Хамеса Родригеса, только-только восстановившегося от травмы.

И испугался не «Реал» вовсе — а его бесстрашный, судя по предматчевым обещаниям, соперник. Возможно, неаполитанцам не хватало еще и класса с опытом, и выглядела команда Сарри совсем уж блекло. В Италии ее такой не увидишь никогда. Опорная зона проваливалась, фланги не работали, Мертенс оказался отрезан от игры мадридскими защитниками. Бензема должен был открывать счет уже на 20-й секунде (!), когда в упор расстреливал ворота, но попал в Рейну. А в дальнейшем у него возникали еще моменты. И еще. И еще.

И гол, который «Наполи» забил на 8-й минуте, не вписывался в логику матча. Насколько он был красив, настолько же и курьезен. Пожалуй, в той самой атаке гости единственный раз за матч сыграли классно — быстро, уверенно, комбинационно. После паса Хамшика Инсинье имел кучу вариантов — пробовать обыгрывать на скорости Серхио Рамоса и убегать один на один, уходить во фланг и ждать рывка партнера… А он возьми да и пробей с 35 метров в касание, ни с кем не сближаясь, причем не над потерявшим ворота Навасом, а мимо него.

Столь роскошный дебют, казалось, должен был придать «Наполи» дозу здоровой уверенности, однако гости вжались в штрафную еще сильнее, а «Реал», напротив, только разозлился. Еще до перерыва Бензема воплотил в результативный удар прекрасный навес Карвахаля — 1:1.

В начале же второго тайма Криштиану, отыгравший прекрасный матч и создавший уйму шансов для партнеров, сольным проходом придумал победный гол для Крооса.

Фантастический выстрел Каземиру закрепил преимущество мадридцев, и только потом, уже в самой концовке, «Наполи» наконец-то на время пришел в себя. И даже позволил себе ненадолго вбежать в чужую штрафную. И забил второй мяч — но из офсайда. А Мертенс, проснувшийся-таки на пару минут, свой шикарный шанс упустил.

Впрочем, счет 1:3, по такому футболу, не самый плохой для итальянцев результат перед ответной встречей. Не струсить бы через три недели вновь.