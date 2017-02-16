Венгер: Футболисты «Арсенала» сыграли ниже своего уровня в матче с «Баварией»

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Первая встреча 1/8 финала турнира, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась победой «Баварии» со счетом 5:1. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.