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16 февраля 2017, 1:59 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Венгер: Футболисты «Арсенала» сыграли ниже своего уровня в матче с «Баварией»

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли ниже своего уровня в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», заявил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

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Первая встреча 1/8 финала турнира, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась победой «Баварии» со счетом 5:1. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.

«Это трудно объяснить. Я полагаю, что мы имели два хороших шанса, чтобы забить незадолго до конца первого тайма. Нам не повезло в случае со вторым пропущенным голом: рефери дал угловой, но затем отменил это решение, а следом мы пропустили. А потом мы потеряли (Лорана) Косельни и “посыпались”. В целом я должен признать, что “Бавария” была лучше нас, они очень хорошо играли во втором тайме, а мы сыграли ниже своего уровня», — сказал Венгер, которого цитирует Би-би-си.

15.02.2017 22:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/8 финала Allianz-Arena
Бавария 5:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Арсен Венгер
Голы
11′ Арьен Роббен (Дуглас Коста) 10
53′ Роберт Левандовски (Ф. Лам) 9
56′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
63′ Тиагу Алькантара 6
88′ Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 25
17 Алексис Санчес 30′
Нереализованные пенальти
17 А. Санчес 30′
Составы
Мануэль Нойер 1
83′ Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
26′ Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
88′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
84′ Дуглас Коста 11
Джошуа Киммих 32
86′ Роберт Левандовски 9
Томас Мюллер 25
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
3 Киран Гиббс
20 Шкодран Мустафи 15′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
17 Алексис Санчес 33′
29 Гранит Джака 60′
6 Лоран Косьельни (к) 49′
5 Габриэл Паулиста
45 Алекс Ивоби 66′
14 Тео Уолкотт
34 Франсис Кокелен 77′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 5
9 Угловые 2
12 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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