Венгер: Футболисты «Арсенала» сыграли ниже своего уровня в матче с «Баварией»

Первая встреча 1/8 финала турнира, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась победой «Баварии» со счетом 5:1. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.
«Это трудно объяснить. Я полагаю, что мы имели два хороших шанса, чтобы забить незадолго до конца первого тайма. Нам не повезло в случае со вторым пропущенным голом: рефери дал угловой, но затем отменил это решение, а следом мы пропустили. А потом мы потеряли (Лорана) Косельни и “посыпались”. В целом я должен признать, что “Бавария” была лучше нас, они очень хорошо играли во втором тайме, а мы сыграли ниже своего уровня», — сказал Венгер, которого цитирует Би-би-си.