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16 февраля 2017, 2:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Анчелотти: «Бавария» показала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Немецкая «Бавария» продемонстрировала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Арсенала». Такое мнение после игры высказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Счет в матче на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл Арьен Роббен. Увеличить
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«Бавария» одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

«Сегодня мы показали фантастическую игру. Данный результат очень важен для нас, но впереди еще матч в Лондоне. В ответной игре мы должны продемонстрировать такую же страсть», — сказал итальянский тренер «Баварии».

Также Анчелотти отметил игру испанского полузащитника Тиаго Алькантары, который оформил дубль. В матче Алькантара отдал 36 точных пасов, а все игроки «Арсенала» суммарно сделали на один точный пас больше. «Тиаго играл очень хорошо и забил два гола, показав выдающуюся производительность», — добавил Анчелотти.

Ответный матч пройдет 7 марта в Лондоне.

15.02.2017 22:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/8 финала Allianz-Arena
Бавария 5:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Арсен Венгер
Голы
11′ Арьен Роббен (Дуглас Коста) 10
53′ Роберт Левандовски (Ф. Лам) 9
56′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
63′ Тиагу Алькантара 6
88′ Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 25
17 Алексис Санчес 30′
Нереализованные пенальти
17 А. Санчес 30′
Составы
Мануэль Нойер 1
83′ Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
26′ Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
88′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
84′ Дуглас Коста 11
Джошуа Киммих 32
86′ Роберт Левандовски 9
Томас Мюллер 25
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
3 Киран Гиббс
20 Шкодран Мустафи 15′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
17 Алексис Санчес 33′
29 Гранит Джака 60′
6 Лоран Косьельни (к) 49′
5 Габриэл Паулиста
45 Алекс Ивоби 66′
14 Тео Уолкотт
34 Франсис Кокелен 77′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 5
9 Угловые 2
12 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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