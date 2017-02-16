Анчелотти: «Бавария» показала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Немецкая «Бавария» продемонстрировала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Арсенала». Такое мнение после игры высказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, слова которого приводит пресс-служба клуба.
«Бавария» одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
«Сегодня мы показали фантастическую игру. Данный результат очень важен для нас, но впереди еще матч в Лондоне. В ответной игре мы должны продемонстрировать такую же страсть», — сказал итальянский тренер «Баварии».
Также Анчелотти отметил игру испанского полузащитника Тиаго Алькантары, который оформил дубль. В матче Алькантара отдал 36 точных пасов, а все игроки «Арсенала» суммарно сделали на один точный пас больше. «Тиаго играл очень хорошо и забил два гола, показав выдающуюся производительность», — добавил Анчелотти.