Анчелотти: «Бавария» показала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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«Бавария» одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

«Сегодня мы показали фантастическую игру. Данный результат очень важен для нас, но впереди еще матч в Лондоне. В ответной игре мы должны продемонстрировать такую же страсть», — сказал итальянский тренер «Баварии».

Также Анчелотти отметил игру испанского полузащитника Тиаго Алькантары, который оформил дубль. В матче Алькантара отдал 36 точных пасов, а все игроки «Арсенала» суммарно сделали на один точный пас больше. «Тиаго играл очень хорошо и забил два гола, показав выдающуюся производительность», — добавил Анчелотти.

Ответный матч пройдет 7 марта в Лондоне.