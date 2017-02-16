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16 февраля 2017, 2:01 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: Я все еще считаю, что шансы команд остаются 50 на 50

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1). Однако, по словам наставника, вопрос о победителе остается открытым.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> остался доволен первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против <span class=error>Наполи</span> (3:1). Увеличить
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​- Я все еще считаю, что шансы команд остаются 50 на 50, — отметил Зидан. — «Наполи» еще доставит нам трудности на своем стадионе. Я бы хотел, чтобы сегодня мы не пропустили. В общем вопрос о победителе остается на 100 процентов открытым.

Бензема? Он доказал, что у него сильный характер. Последнее время его критикуют. Он смог ответить на это наилучшим образом. Он забил очень важный гол. Надеялся, что он сможет забить больше, ведь он этого заслуживает. Он создавал постоянную угрозу сопернику.

Хамес Родригес тоже проявил себя очень хорошо. Когда у него был мяч, то команда могла чувствовать себя спокойно, особенно в первой половине. На самом деле я доволен всеми игроками.

15.02.2017 22:45 Зрители 78000 Плей-офф: 1/8 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:1 Наполи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Маурицио Сарри
Голы
18′ Карим Бензема (Д. Карвахаль) 9
49′ Тони Кроос (Криштиану Роналду) 8
54′ Каземиру 14
24 Лоренцо Инсинье (М. Хамшик) 8′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
52′ Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
17′ 71′ Серхио Рамос (к) 4
Пепе 3
81′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
76′ Хамес Родригес 10
Лукас Васкес 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
14 Дрис Мертенс 76′
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик (к) 83′
99 Аркадиуш Милик
20 Петр Зелиньски 75′ 38′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
5 Угловые 1
9 Фолы 12
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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