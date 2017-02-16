Мяч на правом фланге. Нехитрый финт левой ногой. Еще один. Еще. Смещение в центр. Удар в дальний угол. Гол.

Сколько раз мы это видели? От многократных приступов дежавю у многих даже вскружилась голова. Например, у Кокелена, который в момент очередного трюка Роббена зачем-то решил гадать и попытался накрыть удар, хотя было очевидно, что баварец как обычно будет смещаться в центр и бить. Но француз, как и другие игроки «Арсенала», не смотрел голландскую версию «Дня сурка», поэтому Роббен с легкостью исполнил фирменный удар и открыл счет. Брюс Ли был прав — надо бояться не того, кто тренирует 10 тысяч разных ударов, а того, кто тренирует один и тот же удар 10 тысяч раз.

Алексису Санчесу тоже следовало бы попрактиковаться в исполнении одного удара — 11-метрового. Чилиец недавно забил с пенальти в ворота «Бернли» в пижонском стиле Антонина Паненки, но Нойера нападающий «Арсенала» осмелился обыграть дубовым способом — сильно и по центру. Один из лучших вратарей современности доказал, почему считается таковым — теперь уже три последних 11-метровых в его ворота заканчивались ничем. Хотя нет, на этот раз гол все же состоялся: первое добивание Санчесу не удалось, а второе закончилось появлением второй единицы на мюнхенском табло. Алексис феноменален: в последних 33 матчах он заработал 33 очка по системе «гол плюс пас».

«Если с первого раза тебе не удается добиться успеха, то продолжай пытаться, пытаться и пытаться», — написал в Твиттере экс-форвард сборной Англии Гари Линекер сразу после гола Санчеса. Эти слова относятся и ко всему сегодняшнему «Арсеналу» в целом, который в этом сезоне рискует в седьмой раз подряд сойти с дистанции Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Каждый раз все повторяется снова и снова, как в случае с шаблонными голами Роббена: вначале болельщики «Арсенала» тешат себя ложной надеждой, что уж теперь-то все будет хорошо, а затем их накрывает мрак.

На этот раз слабый лучик надежды на успех лондонцев как минимум в этом матче горел ровно 45 минут. Сразу после перерыва на ровном месте травму получил лидер обороны «Арсенала» Косьельни, и неустойчивая линия защиты англичан окончательно превратилась в соломенный домик из «Трех поросят». В этой печальной для гостей сказке волков оказалось двое. Один высокий — Левандовски, другой техничный — Тиагу Алькантара. За десять минут эти двое сдули «канониров» с лица «Алльянц Арены», а ничья трансформировалась в разгромный счет. «Арсенал» полностью рассыпался, — констатировал Линекер после четвертого гола «Баварии». Точнее и не скажешь.