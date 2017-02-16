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16 февраля 2017, 2:08 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Венгер — заложник «Баварии». «Арсенал» уничтожен

Вчера мюнхенский клуб разгромил «Арсенал», который, судя по всему, в седьмой раз подряд вылетит из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Арсенал судя по всему в седьмой раз подряд вылетит из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Увеличить
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Мяч на правом фланге. Нехитрый финт левой ногой. Еще один. Еще. Смещение в центр. Удар в дальний угол. Гол.

Сколько раз мы это видели? От многократных приступов дежавю у многих даже вскружилась голова. Например, у Кокелена, который в момент очередного трюка Роббена зачем-то решил гадать и попытался накрыть удар, хотя было очевидно, что баварец как обычно будет смещаться в центр и бить. Но француз, как и другие игроки «Арсенала», не смотрел голландскую версию «Дня сурка», поэтому Роббен с легкостью исполнил фирменный удар и открыл счет. Брюс Ли был прав — надо бояться не того, кто тренирует 10 тысяч разных ударов, а того, кто тренирует один и тот же удар 10 тысяч раз.

Алексису Санчесу тоже следовало бы попрактиковаться в исполнении одного удара — 11-метрового. Чилиец недавно забил с пенальти в ворота «Бернли» в пижонском стиле Антонина Паненки, но Нойера нападающий «Арсенала» осмелился обыграть дубовым способом — сильно и по центру. Один из лучших вратарей современности доказал, почему считается таковым — теперь уже три последних 11-метровых в его ворота заканчивались ничем. Хотя нет, на этот раз гол все же состоялся: первое добивание Санчесу не удалось, а второе закончилось появлением второй единицы на мюнхенском табло. Алексис феноменален: в последних 33 матчах он заработал 33 очка по системе «гол плюс пас».

«Если с первого раза тебе не удается добиться успеха, то продолжай пытаться, пытаться и пытаться», — написал в Твиттере экс-форвард сборной Англии Гари Линекер сразу после гола Санчеса. Эти слова относятся и ко всему сегодняшнему «Арсеналу» в целом, который в этом сезоне рискует в седьмой раз подряд сойти с дистанции Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Каждый раз все повторяется снова и снова, как в случае с шаблонными голами Роббена: вначале болельщики «Арсенала» тешат себя ложной надеждой, что уж теперь-то все будет хорошо, а затем их накрывает мрак.

На этот раз слабый лучик надежды на успех лондонцев как минимум в этом матче горел ровно 45 минут. Сразу после перерыва на ровном месте травму получил лидер обороны «Арсенала» Косьельни, и неустойчивая линия защиты англичан окончательно превратилась в соломенный домик из «Трех поросят». В этой печальной для гостей сказке волков оказалось двое. Один высокий — Левандовски, другой техничный — Тиагу Алькантара. За десять минут эти двое сдули «канониров» с лица «Алльянц Арены», а ничья трансформировалась в разгромный счет. «Арсенал» полностью рассыпался, — констатировал Линекер после четвертого гола «Баварии». Точнее и не скажешь.

Тонущие лондонцы пытались спастись, но повторить подвиг лягушки из притчи про взбитое молоко не сумели. Хотя Оспина делал все, чтобы это самое молоко превратилось в сметану. Вратарь «Арсенала» доказал, что Венгер не зря предпочел его многоопытному Чеху в матчах Лиги чемпионов, и несколько раз отразил сложные удары мюнхенцев. Но все маленькие подвиги колумбийца лишь отсрочивали неминуемое: на финише вышедший на замену Мюллер после очередной ошибки обороны «Арсенала» установил окончательный счет и, видимо, оставил лондонцев в заложниках первого раунда плей-офф.

15.02.2017 22:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/8 финала Allianz-Arena
Бавария 5:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Арсен Венгер
Голы
11′ Арьен Роббен (Дуглас Коста) 10
53′ Роберт Левандовски (Ф. Лам) 9
56′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
63′ Тиагу Алькантара 6
88′ Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 25
17 Алексис Санчес 30′
Нереализованные пенальти
17 А. Санчес 30′
Составы
Мануэль Нойер 1
83′ Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
26′ Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
88′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
84′ Дуглас Коста 11
Джошуа Киммих 32
86′ Роберт Левандовски 9
Томас Мюллер 25
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
3 Киран Гиббс
20 Шкодран Мустафи 15′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
17 Алексис Санчес 33′
29 Гранит Джака 60′
6 Лоран Косьельни (к) 49′
5 Габриэл Паулиста
45 Алекс Ивоби 66′
14 Тео Уолкотт
34 Франсис Кокелен 77′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 5
9 Угловые 2
12 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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