Перед игрой «Реал» — «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу» включили обзор матча «ПСЖ» — «Барселона»
Перед началом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» (3:1) болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» предоставили возможность посмотреть обзор встречи минувшего дня между «ПСЖ» и «Барселоной» (4:0).
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© AFP 2017
Отмечается, что мадридская публика встретила кадры парижского матча смехом и оскорбительными кричалками в адрес каталонской команды.
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