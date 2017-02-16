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16 февраля 2017, 2:04 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Перед игрой «Реал» — «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу» включили обзор матча «ПСЖ» — «Барселона»

Перед началом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» (3:1) болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» предоставили возможность посмотреть обзор встречи минувшего дня между «ПСЖ» и «Барселоной» (4:0).

Футболисты ПСЖ перед началом матча. Увеличить
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Отмечается, что мадридская публика встретила кадры парижского матча смехом и оскорбительными кричалками в адрес каталонской команды.

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