«Реал» обыграл «Наполи» на своем поле

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Счет в матче, который состоялся в столице Испании, открыл на 8-й минуте полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье. Увидев, что голкипер «Реала» Кейлор Навас далеко вышел из ворот, Инсинье пробил с 40 метров, и вратарь до мяча не дотянулся.

«Реал» отыгрался десятью минутами спустя. Даниэль Карвахаль навесил на линию вратарской в штрафной «Наполи», и Карим Бензема, перепрыгнув защитника, отправил мяч в сетку. Французу пытался помешать Рауль Альбиоль, однако он проиграл позицию и не смог прервать передачу Карвахаля.

Мадридцы вышли вперед в начале второго тайма после контратаки, которую организовал Криштиану Роналду. Нападающий прошел по правому флангу, обыграл соперника и от лицевой линии отдал передачу под удар Тони Кроосу, который находился на линии штрафной. Кроос ударом в касание отправил мяч рядом со штангой.

Окончательный счет спустя шесть минут установил Каземиро, которому удался удар слета по отскочившему из штрафной мячу. После удара полузащитника «Реала» мяч влетел в дальний угол по недосягаемой для Пепе Рейны траектории.

В концовке матча «Наполи» усилиями Хосе Кальехона забил второй гол, однако взятие ворот не было засчитано. Арбитр посчитал, что Дрис Мертенс, который скидывал мяч на Кальехона, находился в офсайде.

«Реал» в матче против «Наполи» потерял своего капитана Серхио Рамоса, который покинул поле из-за травмы. Рамос еще в первом тайме получил повреждение, однако смог доиграть до 70-й минуте, когда его сменил Пепе. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ответном матче, который состоится в Неаполе через три недели.

Во втором матче дня «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1. Ответный матч в этой паре также состоится 7 марта.

Накануне в двух первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:0, а «Бенфика» дома выиграла у «Боруссии» (Дортмунд) 1:0. Ответные матчи пройдут 8 марта.