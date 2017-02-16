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16 февраля 2017, 1:01 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Реал» обыграл «Наполи» на своем поле

Мадридский «Реал» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов выиграл у «Наполи» со счетом 3:1. Ответный матч состоится 7 марта.

Мадридский Реал в первом матче <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов выиграл у <span class=error>Наполи</span> со счетом 3:1. Ответный матч состоится 7 марта. Увеличить
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Счет в матче, который состоялся в столице Испании, открыл на 8-й минуте полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье. Увидев, что голкипер «Реала» Кейлор Навас далеко вышел из ворот, Инсинье пробил с 40 метров, и вратарь до мяча не дотянулся.

«Реал» отыгрался десятью минутами спустя. Даниэль Карвахаль навесил на линию вратарской в штрафной «Наполи», и Карим Бензема, перепрыгнув защитника, отправил мяч в сетку. Французу пытался помешать Рауль Альбиоль, однако он проиграл позицию и не смог прервать передачу Карвахаля.

Мадридцы вышли вперед в начале второго тайма после контратаки, которую организовал Криштиану Роналду. Нападающий прошел по правому флангу, обыграл соперника и от лицевой линии отдал передачу под удар Тони Кроосу, который находился на линии штрафной. Кроос ударом в касание отправил мяч рядом со штангой.

Окончательный счет спустя шесть минут установил Каземиро, которому удался удар слета по отскочившему из штрафной мячу. После удара полузащитника «Реала» мяч влетел в дальний угол по недосягаемой для Пепе Рейны траектории.

В концовке матча «Наполи» усилиями Хосе Кальехона забил второй гол, однако взятие ворот не было засчитано. Арбитр посчитал, что Дрис Мертенс, который скидывал мяч на Кальехона, находился в офсайде.

«Реал» в матче против «Наполи» потерял своего капитана Серхио Рамоса, который покинул поле из-за травмы. Рамос еще в первом тайме получил повреждение, однако смог доиграть до 70-й минуте, когда его сменил Пепе. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ответном матче, который состоится в Неаполе через три недели.

Во втором матче дня «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1. Ответный матч в этой паре также состоится 7 марта.

Накануне в двух первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:0, а «Бенфика» дома выиграла у «Боруссии» (Дортмунд) 1:0. Ответные матчи пройдут 8 марта.

15.02.2017 22:45 Зрители 78000 Плей-офф: 1/8 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:1 Наполи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Маурицио Сарри
Голы
18′ Карим Бензема (Д. Карвахаль) 9
49′ Тони Кроос (Криштиану Роналду) 8
54′ Каземиру 14
24 Лоренцо Инсинье (М. Хамшик) 8′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
52′ Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
17′ 71′ Серхио Рамос (к) 4
Пепе 3
81′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
76′ Хамес Родригес 10
Лукас Васкес 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
14 Дрис Мертенс 76′
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик (к) 83′
99 Аркадиуш Милик
20 Петр Зелиньски 75′ 38′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
5 Угловые 1
9 Фолы 12
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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