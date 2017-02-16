«Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Встреча проходила в ночь на четверг, 16 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отметились форварды Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовски (53-я) и Томас Мюллер (88-я), а также полузащитник Тьяго Алькантара (56-я и 63-я). «Арсенал» ответил голом нападающего Алексиса Санчеса (30-я).
В параллельном матче мадридский «Реал» обыграл «Наполи». Встреча проходила в столице Испании и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Ответные поединки пройдут 7 марта.
|15.02.2017 22:45
|Зрители 70000
|Плей-офф: 1/8 финала
|Allianz-Arena
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Арсен Венгер
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|11
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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