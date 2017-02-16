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16 февраля 2017, 0:58 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

«Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мюнхенская Бавария разгромила лондонский Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в ночь на четверг 16 февраля на стадионе <span class=error>Альянц</span>-Арена в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1. В параллельной игре Реал обыграл <span class=error>Наполи</span> со счетом 3:1. Ответные матчи пройдут 7 марта. Увеличить
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Встреча проходила в ночь на четверг, 16 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отметились форварды Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовски (53-я) и Томас Мюллер (88-я), а также полузащитник Тьяго Алькантара (56-я и 63-я). «Арсенал» ответил голом нападающего Алексиса Санчеса (30-я).

В параллельном матче мадридский «Реал» обыграл «Наполи». Встреча проходила в столице Испании и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Ответные поединки пройдут 7 марта.

15.02.2017 22:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/8 финала Allianz-Arena
Бавария 5:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Арсен Венгер
Голы
11′ Арьен Роббен (Дуглас Коста) 10
53′ Роберт Левандовски (Ф. Лам) 9
56′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
63′ Тиагу Алькантара 6
88′ Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 25
17 Алексис Санчес 30′
Нереализованные пенальти
17 А. Санчес 30′
Составы
Мануэль Нойер 1
83′ Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
26′ Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
88′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
84′ Дуглас Коста 11
Джошуа Киммих 32
86′ Роберт Левандовски 9
Томас Мюллер 25
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
3 Киран Гиббс
20 Шкодран Мустафи 15′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
17 Алексис Санчес 33′
29 Гранит Джака 60′
6 Лоран Косьельни (к) 49′
5 Габриэл Паулиста
45 Алекс Ивоби 66′
14 Тео Уолкотт
34 Франсис Кокелен 77′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 5
9 Угловые 2
12 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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