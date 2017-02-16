Сегодня «Зенит» возобновит сезон встречей с «Андерлехтом» в Лиге Европы. Нас ждет непростая игра на выезде: бельгийцы знают, что в ответном матче им придется непросто, и постараются добиться результата на своем поле. Соперник исповедует комбинационный футбол, задействует середину поля, а потом делает заброс за спину защитникам либо пытается проходить оборону через пас. Думаю, «Зенит» сыграет в более оборонительный футбол и не станет оставлять пространство между вратарем и защитной линией.

Петербуржцы неплохо укрепились за зиму. Иванович — это знаковая фигура. Он добился значительных успехов в «Челси». Я общался с ребятами из команды, у них сложилось хорошее мнение о сербе.

Цаллагов — хорошее приобретение на перспективу. Молло — неплохой игрок с будущим, но он нехарактерен для «Зенита». Много берет на себя, иногда слишком эмоционален. Мне кажется, ему будет сложно влиться и в коллектив, и в игру. Хотя время покажет….

Эрнани тоже хвалят. У него есть качества, которые могут помочь петербуржцам подняться на следующий уровень. Думаю, именно Иванович и Эрнани — главные приобретения.

В сравнении с Халком и Витселем нынешние трансферы не такие громкие, но достаточно интересные. Выстраивается сбалансированная команда с высоким уровнем мастерства, пусть и без таких выдающихся игроков, как Халк.

Много разговоров было о решении Луческу назначить Дзюбу капитаном. Мы прекрасно помним, из какой команды пришел Артем, знаем историю противостояния «Зенита» и «Спартака». Но тренер оценивает игроков с других позиций: он смотрит, кто сильнее в данный момент, кто может проявить лидерские качества. Дзюба — футболист основного состава, у него высокий уровень коммуникабельности: с игроками, журналистами и судьями. Есть ли альтернатива ему среди русских игроков? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше — посмотрим. Когда полностью восстановится после травмы Данни, то, по словам Луческу, капитаном будет он.

После прихода Андрея Лунева «Зенит» столкнулся с переизбытком вратарей. Не могут на скамейке находиться четыре голкипера и все вместе приносить одинаковую пользу. Трое должны быть в прямой видимости тренерского штаба, а остальным нужно искать практику, пока расклад не изменится. Поэтому Васютин снова поехал играть в Финляндию — считаю, это правильно. У Бабурина была практика в «Зените-2», а Миша Кержаков играл за основной состав не так часто, как Лодыгин. Когда есть шанс выходить на поле хотя бы раз в две недели, это заставляет вратаря быть более сконцентрированным и подготовленным. Кержаков — вратарь с именем, а у остальных еще есть возможность немного посидеть на скамейке, набираясь опыта за счет тренировок и нахождения в обойме лучшего клуба России и одного из лучших клубов Европы. Поэтому новость об аренде Михаила в «Оренбург» меня не удивила.

Лодыгин успешно ворвался в премьер-лигу, играл стабильно и выручал команду. Прошлой осенью его далеко не всегда вызывали в сборную, да и в «Зените» тренеры начали чередовать голкиперов. В психологическом плане такое может подействовать двояко: либо раздражает и разрушает уверенность, либо мотивирует — ты понимаешь, что сейчас отступил, но можешь сделать два шага вперед. В моей карьере такое бывало — терял место в сборной, в основе клуба, просиживал по году, но потом возвращался и заявлял о себе в новом качестве. Здесь все будет зависеть только от самого Юры.

Нынешнему «Зениту» будет сложно повторить 2008 год. Не в плане конечного результата, а в плане пути к этому результату. По дороге к Кубку УЕФА нам попадались команды уровня Лиги чемпионов. Это помогло — мы понимали, что, даже если проиграем таким соперникам, никто обвинять не будет. В результате мобилизовались и раскрепостились. Большинство игроков находились на пике карьеры, каждый смог раскрыться индивидуально. Обстоятельства сложились в нашу пользу. При этом в чемпионате мы провалились, но зато добились успеха, который вспоминается по сей день.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ.