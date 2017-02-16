Втроем за всю Россию — «Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. «Краснодар» дома сыграет со стамбульским «Фенербахче», «Ростов» примет пражскую «Спарту», а петербургский «Зенит» в Брюсселе встретится с «Андерлехтом».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Выступление российских клубов в
«Краснодар» против Адвоката
Первым свой матч в четверг проведет «Краснодар», который дома встретится с «Фенербахче». Годом ранее стамбульцы на этой стадии турнира играли с другой российской командой — московским «Локомотивом» — и сумели пройти в следующий раунд (2:0, 1:1). Теперь с переменным успехом выступающий в национальном чемпионате «Фенербахче» сыграет с кубанцами, которые свой последний официальный матч сыграли еще в прошлом году. Предсказать
В составе «Краснодара» по состоянию здоровья не сможет выйти на поле Марат Измайлов, а Ари, видимо, больше не будет выступать за «черно-зеленых». «Ари не сыграет завтра. Если агенты найдут ему клуб, то он, скорее всего, уедет», — сказал Шалимов. Кроме того,
Однако вспомнить отечественным поклонникам футбола будет кого. Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат привез в Краснодар
Хватит ли сил у «Ростова» на два фронта?
«Спарта», как и «Фенербахче», второй год подряд в 1/16 финала встретится с российским клубом. В прошлом сезоне пражане выбили из сетки «Краснодар» (1:0, 3:0), но теперь их соперником будет куда более изощренный тактически «Ростов». Курбан Бердыев на сборах, как обычно, старался держать всех любопытных подальше от тренировочного процесса, а потому его наработки остались тайной. Кадровых изменений зимой у «Ростова» было минимум: в команду пришел Марко Девич, а покинули ее Саид Эзатолахи и Максим Григорьев. А потому «Ростов» точно не стал слабее за долгий перерыв.
А вот стал ли сильнее — увидим как раз в матчах со «Спартой». Ростовчане сделали еврокубковую кампанию своим приоритетом в текущем сезоне, а потому, очевидно, постараются пройти как можно дальше в Лиге Европы. Впрочем, руководство региона рассчитывает на удачное выступление команды и на внутренней арене, что позволило бы играть в Европе и в следующем сезоне. Вопрос в том, хватит ли на это у «желто-синих» сил. Так в матче со «Спартой» может не сыграть основной вратарь «Ростова» Сослан Джанаев, который пропустил много тренировок на сборах и чувствует себя не лучшим образом.
«Мы плотно готовились к играм, думаю, что подходим в хорошем состоянии. Будет непростая игра, это еврокубки, и для нашей команды все игры важны, тем более тут игры на выбывание, чем дальше получится пройти, тем больше порадуем болельщиков, поэтому завтра должен быть соответствующий настрой», — сказал на предматчевой
«Зенит» в погоне за двумя зайцами
Для «Зенита» выступление в Лиге Европы обещает быть более трудным, чем для других российских команд. И дело не в сопернике по первой стадии
С «Андерлехтом» питерцы играют уже в третий раз. Предыдущие четыре матча проходили в рамках групповых этапов Лиги чемпионов и завершились тремя победами «сине-бело-голубых» при одном поражении. «Зенит» в начале 2017 года уже не будет тем же, что прежде, хотя бы
«Зенит — очень сильный противник. Мы выходим на каждую игру с целью победить. С российской командой нам будет трудно, но у меня есть уверенность в каждом игроке. Мы хотим показать хорошую игру», — заявил главный тренер бельгийцев Рене Вайлер, которого цитирует официальный сайт «Андерлехта».
«Андерлехт», который также борется за чемпионство в Бельгии, вряд ли способен составить серьезную конкуренцию питерцам в 1/16 финала. Единственным преимуществом бельгийцев является их игровой тонус, который «Зенит» растерял за более чем двухмесячный перерыв в российском футболе. И от того, насколько хорошо Луческу подготовил команду зимой, будет зависеть, как далеко она пройдет в Лиге Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter