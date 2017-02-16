Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке перед матчем с «Реалом»
Бывший нападающий сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона приехал в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу» на матч итальянской команды с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед началом встречи Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке, сообщает журналист Питер Коатес.
|15.02.2017 22:45
|Зрители 78000
|Плей-офф: 1/8 финала
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|12
|7
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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