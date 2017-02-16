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16 февраля 2017, 0:37 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке перед матчем с «Реалом»

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона приехал в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу» на матч итальянской команды с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед началом встречи Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке, сообщает журналист Питер Коатес.

15.02.2017 22:45 Зрители 78000 Плей-офф: 1/8 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:1 Наполи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Маурицио Сарри
Голы
18′ Карим Бензема (Д. Карвахаль) 9
49′ Тони Кроос (Криштиану Роналду) 8
54′ Каземиру 14
24 Лоренцо Инсинье (М. Хамшик) 8′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
52′ Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
17′ 71′ Серхио Рамос (к) 4
Пепе 3
81′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
76′ Хамес Родригес 10
Лукас Васкес 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
14 Дрис Мертенс 76′
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик (к) 83′
99 Аркадиуш Милик
20 Петр Зелиньски 75′ 38′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
5 Угловые 1
9 Фолы 12
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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