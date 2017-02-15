Тренер «Шахтера» Фонсека: Мы ожидаем очень сложной игры, «Сельта» опытна и агрессивна

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«Могу отзываться о “Сельте” только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с “Реалом” и “Барселоной” показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. “Сельта” очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок», — отметил Фонсека.

«У “Сельты” есть определенное преимущество, ведь за время нашей паузы соперник провел уже 13 матчей. Они сыграли бы и 14, если бы поединок с мадридским “Реалом” не был перенесен на более позднюю дату. Однако все это время мы тоже готовились к важной встрече с “Сельтой”. Постараемся показать, над чем работали в этот период. Тем не менее такое преимущество у соперника есть, и никто этого не скрывает», — добавил португальский специалист.

«Я не буду говорить, кто является фаворитом, в этом нет никакого смысла. “Сельта” и “Шахтер” — две очень сильные команды. Мы увидим два интереснейших матча, где любой может пройти дальше. Фаворита здесь нет», — подчеркнул Фонсека.

«Я смотрел практически все игры “Сельты” за последнее время. Все мы прекрасно знаем лучшие качества испанцев: агрессивность, скорость и сила в контратаках. Можно взять поединок с “Атлетико”, где они потерпели поражение, однако для нас куда важнее то, что соперник всегда использует свои сильные стороны. А смотреть на результаты совершенно не нужно», — отметил тренер «Шахтера».

На замечание о том, что Фонсека впервые проводит сборы в середине сезона и к этому не привык, тренер отметил: «Конечно, это не является для нас преимуществом. Для меня это совершенно новый опыт. Безусловно, перед завтрашним матчем не хватает того игрового ритма, к которому мы привыкли. Если бы мы вышли более подготовленными, имея за спиной несколько официальных матчей, было бы легче. Однако у нашей команды есть мотивация — это самое главное. Мы мотивированы не только на завтрашний поединок, но и на ответный, потому что хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше».

В свою очередь, бразильский полузащитник «Шахтера» Фред, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил: «“Шахтер” всегда думает только о победе, игроки настроены лишь на положительный результат. “Шахтер” так думал раньше и так будет думать всегда. Мистер нам постоянно об этом говорит, потому о поражении нет смысла рассуждать».

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» — «Шахтер» состоится в Виго 16 февраля.