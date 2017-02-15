Мирча Луческу: Много матчей на сборах? Это мое личное дело!

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— Оцените подготовку «Зенита» к матчу с «Андерлехтом» и возобновлению сезона в целом? — вопрос Луческу.

— К сожалению, нам пришлось отказаться от третьего сбора в Турции, где мы могли встретиться с очень серьезными соперниками. Но причины объективные — не поехали из-за ситуации в этой стране. Тем не менее, на заключительном этапе подготовки нашли хороший центр в Бельгии, где тренируется национальная команда. Провели здесь очень хороший сбор, поработали как следует. Так что к матчу готовы.

— Вы выигрывали Кубок УЕФА. Сейчас это Лига Европы. Сравните два этих соревнования?

— И в том, и в другом случае — это турниры очень высокого уровня, в которых выступают классные футболисты. Разве что финансово Лига Европы крепче стоит на ногах.

— Почему не захотели отпустить Ломбертса в зимнее окно?

— Дело не в том, хочу я держать Ломбертса или нет. За два дня до закрытия окна он не смог уйти. Николас много говорил об этом, но сложно найти за два дня замену такому защитнику. Тем более, Ломбертс — левша. Он опытный игрок, и вы еще увидите его на поле в составе «Зенита».

— Вы спокойно отпустили Сергея Семака в «Уфу», который до этого был вашим помощником в «Зените»?

— Я разговаривал перед этим с Сергеем. Он был отличным игроком, потом ассистентом у нескольких тренеров, набрался опыта, получил определенный багаж знаний. Теперь наступила пора передавать его игрокам в качестве главного тренера. Лично пожелал ему успеха в самостоятельной работе.

— Поясните ситуацию с Тимощуком?

— Существуют переговоры между ним и клубом, по поводу того, чтобы он вошел в тренерский штаб «Зенита».

— Чем объяснить такое большое количество матчей на сборах?

— Это мое личное дело. Когда на сборы поехали 5 молодых игроков и 5 новичков, это означало, что надо проверить одних и посмотреть на других. А еще попробовать их на разных позициях. У нас все в этом смысле получилось — я доволен. Думаю, молодые игроки «Шахтера» в свое время не набрались бы опыта, не играй мы по 22−25 международных игр в году. Без такого опыта трудно выставлять ребят на матчи еврокубков. Вся программа этой зимой была выполнена. Лишь на 2−3 игры я выставлял состав, приблизительно похожий на тот, что будет во встрече с «Андерлехтом». А так — играли, чтобы ребята привыкли друг к другу, к нашему стилю. Многие коллеги уже переняли эту мою систему и действуют так же. Это единственный метод, который позволяет набраться молодым опыта и всем вместе, а не по одному.

Бранислав ИВАНОВИЧ: «МОЯ ПОЗИЦИЯ — ПРЕРОГАТИВА ТРЕНЕРА»

— На сборах вы играли на позиции центрального и правого защитников. Где ждать вас во встрече с «Андерлехтом»? — вопрос сербскому защитнику «Зенита», который составил компанию Луческу на предматчевой пресс-конференции.

— Моя позиция на поле — это прерогатива тренера. За то время, что поработал с командой, попробовал обе позиции. И сделал, все чтобы как можно быстрее адаптироваться к «Зениту».

— Как оцениваете соперника?

— Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Серьезная атакующая команда. Есть хорошие забивные нападающие, на это надо обратить внимание.

— Луческу уже выигрывал Кубок УЕФА с «Шахтером». Удастся ли ему то же самое с «Зенитом»?

— Игроки не должны говорить об этом на пресс-конференциях. Но я убедился, что «Зенит» клуб высокого уровня, который хочет побеждать во всех турнирах.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Брюсселя.