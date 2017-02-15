Тимофей Калачев: Постараемся порадовать наших болельщиков

— Мы тщательно готовились к играм против «Спарты». Думаю, наша команда подходит к ним в хорошем функциональном состоянии. Конечно, будет непросто, но это еврокубки, и для нас эти игры очень важны. Тем более, это матчи навылет. Чем дальше пройдем в Лиге Европы тем больше порадуем наших болельщиков. Поэтому сделаем все возможное, чтобы их не разочаровать. Настрой на «Спарту» у команды самый серьезный.

16 февраля ростовчане сыграют с пражской «Спартой».