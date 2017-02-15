Эмери как Капелло и Лобановский

КАРПИН И ЭМЕРИ

Какой же пикантный, однако, поворот судьбы: Унаи Эмери со счетом 4:0 громит Месси и всю его «Барселону», после чего на экране российского федерального спортивного канала с интереснейшими, надо заметить, комментариями этого события появляется лучший футбольный телеэксперт России Валерий Карпин. Тот самый, что в должности гендиректора «Спартака» уволил Эмери всего спустя четыре месяца после приезда баска в Москву. И вернулся на его место.

И ведь завершись соперничество «ПСЖ» и «Барсы» иначе, Унаи вполне мог точно так же, как и в «Спартаке», досрочно проследовать на выход. Его вторая попытка поработать за границей завершилась бы точно так же, как и первая — разве что чуть позже. Но теперь этого уже совершенно точно не будет. Попади Юмтити в добавленное время головой с линии вратарской не в штангу, а в ворота — отыгрыш на «Ноу Камп» с 1:4 еще теоретически можно было бы представить. С 0:4 — нет, и тут с Карпиным сложно не согласиться.

Этими 4:0 победитель трех последних Лиг Европы во главе «Севильи» заставил забыть обо всех своих проблемах в нынешнем сезоне. Матч этот, несомненно, войдет в историю — пусть это всего лишь 1/8 финала. И тому же «ПСЖ» до победы в еврокубке еще ой как далеко. Но иные игры существуют сами по себе, вне зависимости от того что было до и будет после.

Нет, потока комплиментов в адрес Эмери из уст Карпина не прозвучало и на сей раз. Акцент скорее сделан на тактическом промахе Луиса Энрике, решившего сыграть против «ПСЖ» по схеме 4−4−2 при высоком прессинге — и сдавшего центр поля тройке парижских волкодавов. Символичным стал момент, когда Рабьо и Верратти вдвоем отобрали мяч в центре поля у опустившегося несуразно глубоко Месси и мигом разогнали контратаку с голом Дракслера в ее завершении. Лео при этом просто встал.

Так-то оно все так, но ведь не только «Барселона» в этот вечер оказалась растеряна и беспомощна, бородатый Месси забыл, кто он такой, а Луис Энрике досматривал матч с глазами побитой собаки — и сколько же боли и грусти было в этих глазах. Когда ближе к концу матча на экране возникла сюрреалистическая статистика ударов в створ — 10:1, мне подумалось не о кошмарной игре каталонцев, а о том, насколько их соперник должен был оказаться готов этот кошмар спровоцировать. Десять ударов в створ «Барсы», четыре гола — это ведь в первую очередь свидетельство смелости, ненасытности, неуемной агрессии команды из Парижа. Не ставшей, например, при счете 2:0 захлопывать калиточку — а желавшей рвать каталонцев еще и еще.

И если это — не от Эмери, то от кого? Вы видели, как он сверкал очами и скакал вдоль бровки, дирижируя своими футболистами, вплоть до последних секунд? Веди тренер себя по-другому — никогда бы Менье не вскочил, будучи сбитым у бровки на своей половине поля, чтобы сохранить мяч и рвануть в сумасшедший прорыв, завершившийся пасом на гол Кавани. Законно упал бы себе, заработал штрафной, украл бы у «Барсы» при счете 3:0 пару минут. Но он мигом поднялся и побежал.

Потому что — Эмери. Столько лет Месси был для него дьяволом во плоти — помните хотя бы два гола Лео на «Ноу Камп» «Спартаку» при счете 1:2 в пользу красно-белых? А он не отчаялся, не испугался, настроил команду так, что у нее под ногами горело все. Так же, как 23 годами раньше у другого ниспровергателя «Барсы».

ОГОНЬ ИЗ ЛАДОНИ

Когда «Барселона» проигрывает со счетом 0:4 — это всегда шок. Кто видел финал Лиги чемпионов 1994 года в Афинах против «Милана» — тот меня поймет. Волшебные каталонцы Йохана Кройфа тогда считались безоговорочным фаворитом: в том сезоне команда Фабио Капелло атаковала с такой натугой, что и два гола в матче были для нее большим достижением. А бронежилет ее обороны, казалось, пробит дисквалификациями обоих центральных защитников — Барези и Костакурты.

За десять дней до финала «Милан» беспросветно уступил в серии А «Фиорентине» — 0:2. И в раздевалке понурые игроки вдруг услышали от своего главного тренера, мягко говоря, неожиданные слова: «Теперь я уверен, что мы обыграем “Барселону”!» Большинство футболистов в те секунды подумало: «Да он с ума сошел». Но ведь обыграли же.

Великий Кройф, не терпевший утилитарного футбола на результат а-ля Капелло, бросил о «Милане» до игры несколько пренебрежительных фраз — и был за них жестоко наказан. Дон Фабио в бытность главным тренером сборной России подтвердил мне, что действительно сказал в раздевалке футболистам, зачитав им цитату Кройфа: «Если вы мужчины, то не можете проиграть этот матч».

В нашей беседе Капелло рассказывал: «После того спича в раздевалке перед финалом я сказал парням: “А теперь — пошли!” И один из них, Марсель Десайи, взял лежавший листок бумаги и положил его себе на ладонь. И на моих глазах этот он сгорел! Это было невероятно. Я не мог поверить своим глазам. И не только из него — из каждого игрока “Милана” в тот день перла такая вот энергия, которая и сожгла этот листок».

Так и было. Команды вышли на поле — и Даниэле Массаро (казалось бы, кто такой по сравнению с Ромарио и Стоичковым?) дублем в первом тайме похоронил «Барсу», а Савичевич и тот самый Десайи после перерыва перевязали гроб траурными лентами. Для Кройфа-тренера с тем фиаско за всю карьеру не могло сравниться ничто.

Примерно с теми же чувствами наверняка будет вспоминать о 0:4 на «Парк де Пренс» Луис Энрике. «Барселона» ведь и сейчас рассматривалась как явный фаворит, а на «ПСЖ», несмотря на всю их январско-февральскую беспроигрышную серию, принято смотреть в первую очередь как на команду, утерявшую даже былую гегемонию во Франции. Второе место в чемпионате после «Монако» (при катарских владельцах о таком до сих пор и речи не было) и нелепая домашняя ничья в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов с «Лудогорцем», как раз и отправившая парижан под «Барселону», — ну о каком, казалось бы, низложении Месси и Ко тут может вообще идти речь?

Но, глядя на то, как действовали парижане на «Парк де Пренс», у меня складывалось четкое ощущение, что положи каждому из них, как Десайи в 94-м, листок бумаги на ладонь — он тоже сгорел бы.

А вот у Луиса Энрике и его «Барсы» такого горения давно уже не видно. Того ощущения свежести позапрошлого сезона, когда родилась тройка Месси — Суарес — Неймар, и в четвертьфинале, полуфинале и финале сине-гранатовые забили 13 мячей в пяти матчах, больше нет. И есть ощущение, что хороший, достойный цикл этого тренера в «Барсе» подходит к концу.

Тогда как Эмери присоединился к Капелло, Валерию Лобановскому и Юппу Хайнкесу в «клубе победа 4:0 над “Барселоной” в Лиге чемпионов».

А ТЕПЕРЬ — ОЧЕРЕДЬ «МОНАКО»?

Ну, а Кавани, на славу отметивший заодно с Ди Марией 14 февраля день рождения, — он помастеровитее Массаро будет. Хотя мастерство — понятие относительное и применимое к конкретному дню. Вот Обамеянг — разве не мастер? А в Лиссабоне не забил с семи метров без сопротивления и пробил пенальти прямо во вратаря по центру. И «Боруссия» уступила в матче, который обязана была выигрывать.

Зато Ди Мария, после прихода Дракслера нередко оказывающийся в запасе, оказался готов на все сто. И штрафной, с которого он открыл счет, и мастерский крученый удар под штангу, — все это исполнено по высшему разряду. Да, один раз сплоховал Суарес, разваливший стенку. Но при желании ведь каждый гол можно объяснить чьей-то ошибкой. Может, лучше просто наслаждаться?

На самом деле мне даже хочется, чтобы «ПСЖ» без Златана Ибрагимовича добился большего, чем с ним. Да, он великий мастер, кто бы спорил — и мячи забивает умопомрачительные. Но в футбол не выигрывают поодиночке. А философия индивидуализма, которую швед всячески пропагандирует и даже кичится ею (судя по его автобиографии, во всяком случае), как раз-таки кричит — не «мы», а «Я! Я! Я!» А в футболе так не бывает.

И, по-моему, не случайно, что Ибрагимович при всем своем мастерстве ни разу в жизни не выиграл Лигу чемпионов (и в этом году этого опять не случится), а «ПСЖ» разнес «Барселону» уже без него. У Парижа не было волшебников уровня Ибры, зато вся команда стала этим коллективным волшебником.

Пару недель назад я видел матч «ПСЖ» с «Монако», в котором монегаски отыгрались — и, на мой взгляд, по делу — в добавленное время. Нельзя сказать, что команды впечатлили: футбол оказался достаточно простым и не вдохновенным. На результат, в общем. Но для парижан это была единственная потеря очков в 2017 году, а лидер лиги 1 «Монако», несколько дней спустя в еще одной ключевой встрече разгромив «Ниццу», подтвердил свое реноме самой результативной команды Европы.

Таким образом, выяснилось, что в противостоянии «ПСЖ» — «Монако» две одинаково «горячие» команды, в конкретный день стремившиеся в первую очередь к очкам, просто обнулили друг друга. А на самом деле обе сейчас в большом порядке.

И поэтому в паре «Монако» — «Ман Сити» я бы не рискнул назвать фаворитом англичан. Как минимум.