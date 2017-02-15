Эмери как Капелло и Лобановский
Во вторник в Париже «ПСЖ» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 4:0. Взгляд обозревателя «СЭ» Игорь РАБИНЕР на невероятный успех французской команды и ее главного тренера.
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КАРПИН И ЭМЕРИ
Какой же пикантный, однако, поворот судьбы: Унаи Эмери со счетом 4:0 громит Месси и всю его «Барселону», после чего на экране российского федерального спортивного канала с интереснейшими, надо заметить, комментариями этого события появляется лучший футбольный телеэксперт России Валерий Карпин. Тот самый, что в должности гендиректора «Спартака» уволил Эмери всего спустя четыре месяца после приезда баска в Москву. И вернулся на его место.
И ведь завершись соперничество «ПСЖ» и «Барсы» иначе, Унаи вполне мог точно так же, как и в «Спартаке», досрочно проследовать на выход. Его вторая попытка поработать за границей завершилась бы точно так же, как и первая — разве что чуть позже. Но теперь этого уже совершенно точно не будет. Попади Юмтити в добавленное время головой с линии вратарской не в штангу, а в ворота — отыгрыш на «Ноу Камп» с 1:4 еще теоретически можно было бы представить. С 0:4 — нет, и тут с Карпиным сложно не согласиться.
Этими 4:0 победитель трех последних Лиг Европы во главе «Севильи» заставил забыть обо всех своих проблемах в нынешнем сезоне. Матч этот, несомненно, войдет в историю — пусть это всего лишь 1/8 финала. И тому же «ПСЖ» до победы в еврокубке еще ой как далеко. Но иные игры существуют сами по себе, вне зависимости от того что было до и будет после.
Нет, потока комплиментов в адрес Эмери из уст Карпина не прозвучало и на сей раз. Акцент скорее сделан на тактическом промахе Луиса Энрике, решившего сыграть против «ПСЖ» по схеме 4−4−2 при высоком прессинге — и сдавшего центр поля тройке парижских волкодавов. Символичным стал момент, когда Рабьо и Верратти вдвоем отобрали мяч в центре поля у опустившегося несуразно глубоко Месси и мигом разогнали контратаку с голом Дракслера в ее завершении. Лео при этом просто встал.
И если это — не от Эмери, то от кого? Вы видели, как он сверкал очами и скакал вдоль бровки, дирижируя своими футболистами, вплоть до последних секунд? Веди тренер себя
Потому что — Эмери. Столько лет Месси был для него дьяволом во плоти — помните хотя бы два гола Лео на «Ноу Камп» «Спартаку» при счете 1:2 в пользу
ОГОНЬ ИЗ ЛАДОНИ
Когда «Барселона» проигрывает со счетом 0:4 — это всегда шок. Кто видел финал Лиги чемпионов 1994 года в Афинах против «Милана» — тот меня поймет. Волшебные каталонцы Йохана Кройфа тогда считались безоговорочным фаворитом: в том сезоне команда Фабио Капелло атаковала с такой натугой, что и два гола в матче были для нее большим достижением. А бронежилет ее обороны, казалось, пробит дисквалификациями обоих центральных защитников — Барези и Костакурты.
За десять дней до финала «Милан» беспросветно уступил в серии А «Фиорентине» — 0:2. И в раздевалке понурые игроки вдруг услышали от своего главного тренера, мягко говоря, неожиданные слова: «Теперь я уверен, что мы обыграем “Барселону”!» Большинство футболистов в те секунды подумало: «Да он с ума сошел». Но ведь обыграли же.
Великий Кройф, не терпевший утилитарного футбола на результат
В нашей беседе Капелло рассказывал: «После того спича в раздевалке перед финалом я сказал парням: “А теперь — пошли!” И один из них, Марсель Десайи, взял лежавший листок бумаги и положил его себе на ладонь. И на моих глазах этот он сгорел! Это было невероятно. Я не мог поверить своим глазам. И не только из него — из каждого игрока “Милана” в тот день перла такая вот энергия, которая и сожгла этот листок».
Так и было. Команды вышли на поле — и Даниэле Массаро (казалось бы, кто такой по сравнению с Ромарио и Стоичковым?) дублем в первом тайме похоронил «Барсу», а Савичевич и тот самый Десайи после перерыва перевязали гроб траурными лентами. Для
Примерно с теми же чувствами наверняка будет вспоминать о 0:4 на «Парк де Пренс» Луис Энрике. «Барселона» ведь и сейчас рассматривалась как явный фаворит, а на «ПСЖ», несмотря на всю их
Но, глядя на то, как действовали парижане на «Парк де Пренс», у меня складывалось четкое ощущение, что положи каждому из них, как Десайи в 94-м, листок бумаги на ладонь — он тоже сгорел бы.
А вот у Луиса Энрике и его «Барсы» такого горения давно уже не видно. Того ощущения свежести позапрошлого сезона, когда родилась тройка Месси — Суарес — Неймар, и в четвертьфинале, полуфинале и финале
Тогда как Эмери присоединился к Капелло, Валерию Лобановскому и Юппу Хайнкесу в «клубе победа 4:0 над “Барселоной” в Лиге чемпионов».
А ТЕПЕРЬ — ОЧЕРЕДЬ «МОНАКО»?
Ну, а Кавани, на славу отметивший заодно с Ди Марией 14 февраля день рождения, — он помастеровитее Массаро будет. Хотя мастерство — понятие относительное и применимое к конкретному дню. Вот Обамеянг — разве не мастер? А в Лиссабоне не забил с семи метров без сопротивления и пробил пенальти прямо во вратаря по центру. И «Боруссия» уступила в матче, который обязана была выигрывать.
Зато Ди Мария, после прихода Дракслера нередко оказывающийся в запасе, оказался готов на все сто. И штрафной, с которого он открыл счет, и мастерский крученый удар под штангу, — все это исполнено по высшему разряду. Да, один раз сплоховал Суарес, разваливший стенку. Но при желании ведь каждый гол можно объяснить
На самом деле мне даже хочется, чтобы «ПСЖ» без Златана Ибрагимовича добился большего, чем с ним. Да, он великий мастер, кто бы спорил — и мячи забивает умопомрачительные. Но в футбол не выигрывают поодиночке. А философия индивидуализма, которую швед всячески пропагандирует и даже кичится ею (судя по его автобиографии, во всяком случае), как
И,
Пару недель назад я видел матч «ПСЖ» с «Монако», в котором монегаски отыгрались — и, на мой взгляд, по делу — в добавленное время. Нельзя сказать, что команды впечатлили: футбол оказался достаточно простым и не вдохновенным. На результат, в общем. Но для парижан это была единственная потеря очков в 2017 году, а лидер лиги 1 «Монако», несколько дней спустя в еще одной ключевой встрече разгромив «Ниццу», подтвердил свое реноме самой результативной команды Европы.
Таким образом, выяснилось, что в противостоянии «ПСЖ» — «Монако» две одинаково «горячие» команды, в конкретный день стремившиеся в первую очередь к очкам, просто обнулили друг друга. А на самом деле обе сейчас в большом порядке.
И поэтому в паре «Монако» — «Ман Сити» я бы не рискнул назвать фаворитом англичан. Как минимум.
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