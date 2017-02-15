Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Краснодар» провел два сбора. За 10 дней команда сыграла четыре матча. Думаю, они готовы к игре. Зимняя пауза? Не думаю, что двухмесячный перерыв создаст проблему «Краснодару» в матче с нами. Увы, Робин ван Перси не сможет нам помочь в этой игре. Надеюсь, сыграет в ответном матче.

— Кто еще не сможет сыграть с «Краснодаром»?

— Эменике здесь и готов к бою. Помимо ван Перси, нам не поможет еще полузащитник Волкан Шен.

— Насколько первая игра важна для «Фенербахче»?

— Сделаем все, чтобы счет первого матча нас полностью устраивал. Не хотелось бы, чтобы исход противостояния решала игра в Стамбуле. Знаем, что надо делать на поле и постараемся достичь нужного результата.

— Как вы собираетесь играть против «Краснодара»?

— Главное для нас — победить. Игра может быть разной: атакующей или жесткой, как в недавнем матче «ПСЖ» и «Барселоны». Все зависит от возможностей моих парней. «Краснодар» играет дома. Им нет смысла зарываться в защиту перед своими болельщиками. Но и мы хотим сыграть в финале Лиги Европы и выиграть национальный чемпионат.

— Можете охарактеризовать российский футбол?

— Когда я работал в России, здесь было много легионеров, и эта тенденция сохранилась. Я бы хотел обратить внимание на другую вещь: мне кажется, в Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатов. В обе страны приезжают хорошие игроки. Вместе с ними растут и команды. Мы занимаем четвертое место в своем чемпионате, а наш соперник — пятое. В четверг будет интересный матч.

— Что скажете о стадионе «Краснодара»?

— Он прекрасен. Надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и такой же прекрасный аэропорт.