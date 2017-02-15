«Реал» — «Наполи». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Пепе, Начо, Ковачич, Васкес, Мората, Иско.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кальехон, Мертенс, Гамшик, Зелиньски, Инсинье, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Диавара.
Запасные: Кабрал, Джаккерини, Аллан, Жоржиньо, Маджо, Максимович, Милик.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Мадриде и стартует в 22.45 мск.
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