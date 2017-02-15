«Бавария» — «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Арсенала» на матч 1\8 финала Лиги чемпионов.
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«Бавария»: Нойер — Лам, Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба — Хаби Алонсо, Видаль, Тиаго Алькантара, Роббен, Дуглас Коста — Левандовски.
«Арсенал»: Оспина — Мустафи, Косьелни, Белльерин, Гиббс — Джака, Коклен,
Матч начнется в 22:45 на «Альянц Арене» в Мюнхене.
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