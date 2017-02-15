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15 февраля 2017, 22:14 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Бавария» — «Арсенал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Арсенала» на матч 1\8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала на матч 1\8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Бавария»: Нойер — Лам, Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба — Хаби Алонсо, Видаль, Тиаго Алькантара, Роббен, Дуглас Коста — Левандовски.

«Арсенал»: Оспина — Мустафи, Косьелни, Белльерин, Гиббс — Джака, Коклен, Окслейд-Чемберлен, Озил, Ивоби — Санчес.

Матч начнется в 22:45 на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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