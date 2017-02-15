Тренер «Андерлехта» Вайлер уверен в своих футболистах перед матчем с «Зенитом»

Матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля в Брюсселе.

«Зенит — очень сильный противник. Команду покинул ряд сильных игроков, но пришедшие новички тоже сильны. Мы выходим на каждую игру с целью победить. С “Зенитом” будет трудно, но у меня есть уверенность в каждом игроке. Мы хотим показать хорошую игру», — заявил Вайлер, которого цитирует официальный сайт «Андерлехта».

Полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс подчеркнул, что в «Зените» много сильных исполнителей, с которыми нужно играть внимательно.

«Зенит» — очень сильная команда с индивидуально сильными игроками. Мы должны быть внимательны. Завтра все будет зависеть от нас, и мы должны показать хорошую игру", — считает Тилеманс.