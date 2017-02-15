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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28789106/
15 февраля 2017, 20:52 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?

Завтра в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между желто-синими и «Спартой».

Завтра в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между <nobr>желто-синими</nobr> и Спартой. Увеличить
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— Вы готовились к игре в Турции. Почему? — первый вопрос главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу.
Из-за условий подготовки мы полетели в Белек, где были хорошие условия. Вчера вернулись домой, а здесь снег. Мы все-таки на юге живем, а тут метель, сильный ветер. Завтра будет сложно обеим командам.

— Почему Эзатолахи и Григорьева отдали в аренду?
— На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.

— Что можете еще сказать о сопернике?
— В плей-офф Лиги Европы редко попадают случайно, не секрет, что «Спарта» умеет играть в футбол. Соперник много забивает и мало пропускает, по всем показателям они заслуживают нашего внимания. Уверены, что наши футболисты понимают силу «Спарты». У нас есть опыт игры с грандами футбола, но в плей-офф не бывает слабых команд.

— «Спарта» жаловалась, что «Ростов» спрятался от посторонних глаз, и называла вас «партизанами».
— Мы вообще любим тишину. Серьезные вещи делаются в такой обстановке. Завтра мы бы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики.

— Что вам удалось узнать о чешском клубе?
— Мы, прежде всего, следили за своей подготовкой. Но все же знаем, что соперник провел восемь контрольных игр и почти все выиграл. Это серьезно.

— Как здоровье Джанаева?
— Это очень сложный вопрос. Его участие в матче — вопрос не сегодняшнего дня. Пропущено много времени, он мало участвовал в командных тренировках, занимался сам. У Сослана даже получилось выйти на поле в последней контрольной игре. Если Джанаев скажет, что готов, то будет играть. Но боль его не оставляет, у него есть проблемы.

— Где будете готовиться к ответной встрече?
— Наше тренировочное поле замело, а основное поле не хочется портить, поэтому мы опять полетим в Турцию.

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