«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?
Завтра в
Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между желто-синими и «Спартой».
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы готовились к игре в Турции. Почему? — первый вопрос главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу.
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— Почему Эзатолахи и Григорьева отдали в аренду?
— На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.
— Что можете еще сказать о сопернике?
— В
— «Спарта» жаловалась, что «Ростов» спрятался от посторонних глаз, и называла вас «партизанами».
— Мы вообще любим тишину. Серьезные вещи делаются в такой обстановке. Завтра мы бы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики.
— Что вам удалось узнать о чешском клубе?
— Мы, прежде всего, следили за своей подготовкой. Но все же знаем, что соперник провел восемь контрольных игр и почти все выиграл. Это серьезно.
— Как здоровье Джанаева?
— Это очень сложный вопрос. Его участие в матче — вопрос не сегодняшнего дня. Пропущено много времени, он мало участвовал в командных тренировках, занимался сам. У Сослана даже получилось выйти на поле в последней контрольной игре. Если Джанаев скажет, что готов, то будет играть. Но боль его не оставляет, у него есть проблемы.
— Где будете готовиться к ответной встрече?
— Наше тренировочное поле замело, а основное поле не хочется портить, поэтому мы опять полетим в Турцию.
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