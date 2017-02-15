Нойштедтер: Разговаривал с Черчесовым до новогодних праздников

— Мы прошли группу, очень довольны результатами в ней, — отметил Нойштедтер. — Мы готовы играть с «Краснодаром». Я знаю пару игроков соперника благодаря сборной. Мы просматривали видео с играми «Краснодара» и знаем, как они будут играть. Главное, нам надо найти баланс между атакой и обороной. У нас есть две игры, и нам надо хорошо их провести.



— Рассматриваете ли матч с «Краснодаром» как возможность показать себя тренерскому штабу сборной России?



— Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал — я готов играть.



— Как давно вы беседовали с Черчесовым?



— Мы разговаривали до новогодних праздников. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с «Краснодаром» будет шанс показать себя в том числе и Черчесову.



— Как вы оцениваете уровень конкуренции на вашей позиции в сборной России?



— Я видел матчи и думаю, что тренер пробует много игроков, поскольку это необходимость перед Кубком конфедерации, ведь сборная играет только в товарищеских матчах. Это нормально, что тренер хочет их просмотреть. Я сам знаю, что мне надо делать, а тренер будет решать сам.



— Что вы знаете о футбольном клубе «Краснодар»? Как вам город и стадион?



— Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.