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15 февраля 2017, 20:15 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Нойштедтер: Разговаривал с Черчесовым до новогодних праздников

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что общался со Станиславом Черчесовым перед новогодними праздниками и понимает, что ему надо предпринять для попадания в сборную, передает корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА. Также футболист сборной России подчеркнул, что его клуб готов к противостоянию с «Краснодаром».

Защитник Фенербахче Роман Нойштедтер на <nobr>пресс-конференции</nobr> перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Краснодара заявил что общался со Станиславом <span class=error>Черчесовым</span> перед новогодними праздниками и понимает что ему надо предпринять для попадания в сборную передает корреспондент СЭ Екатерина <span class=error>ПОТАПОВА</span>. Также футболист сборной России подчеркнул что его клуб готов к противостоянию с Краснодаром. Увеличить
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 — Мы прошли группу, очень довольны результатами в ней, — отметил Нойштедтер. — Мы готовы играть с «Краснодаром». Я знаю пару игроков соперника благодаря сборной. Мы просматривали видео с играми «Краснодара» и знаем, как они будут играть. Главное, нам надо найти баланс между атакой и обороной. У нас есть две игры, и нам надо хорошо их провести.

 — Рассматриваете ли матч с «Краснодаром» как возможность показать себя тренерскому штабу сборной России?

— Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал — я готов играть.

 — Как давно вы беседовали с Черчесовым?

— Мы разговаривали до новогодних праздников. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с «Краснодаром» будет шанс показать себя в том числе и Черчесову.

 — Как вы оцениваете уровень конкуренции на вашей позиции в сборной России?

— Я видел матчи и думаю, что тренер пробует много игроков, поскольку это необходимость перед Кубком конфедерации, ведь сборная играет только в товарищеских матчах. Это нормально, что тренер хочет их просмотреть. Я сам знаю, что мне надо делать, а тренер будет решать сам.

 — Что вы знаете о футбольном клубе «Краснодар»? Как вам город и стадион?

— Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.

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