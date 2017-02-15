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15 февраля 2017, 19:15 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

А. Кержаков рассчитывает сыграть в ответном матче «Зенита» с «Андерлехтом»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил надежду, что сыграет в ответном матче против «Андерлехта» (23 февраля, Санкт-Петербург) в 1/16 финала Лиги Европы. 34-летний футболист пропустит первую игру в Бельгии (16 февраля) из-за проблем со спиной.

«Первую игру я точно пропущу, а вот на вторую рассчитываю выйти, очень хочется. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится наш соперник, но “Андерлехт” — это тот клуб, который надо проходить», — цитирует Кержакова интернет-издание Metro.

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