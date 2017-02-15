А. Кержаков рассчитывает сыграть в ответном матче «Зенита» с «Андерлехтом»

«Первую игру я точно пропущу, а вот на вторую рассчитываю выйти, очень хочется. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится наш соперник, но “Андерлехт” — это тот клуб, который надо проходить», — цитирует Кержакова интернет-издание Metro.