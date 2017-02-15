Веркотерен: Без Халка «Зенит» уже не та команда, у «Андерлехта» есть шансы

Большую часть игровой карьеры бельгийский специалист провёл именно в «Андерлехте», в котором ему довелось поработать и в качестве тренера.



«Зенит» провёл несколько товарищеских матчей в последнее время и прошёл сборы, но ничто не сравнится с официальными играми. Зимний период в России можно сравнить с летним в Бельгии. Я видел несколько товарищеских матчей «Зенита» в последние недели, и они играли очень медленно.



«Зенит» по-прежнему является отличной командой с хорошими легионерами и лучшими российскими футболистами, и противостояние получится сложным для «Андерлехта», но без Халка они уже совсем не та команда. Халк был единственным, кто мог решить исход игры своими индивидуальными действиями.



Сейчас наиболее опасными в составе «Зенита» я считаю Мака, Дзюбу, Кокорина и Молло. Вместе с Мирчей Луческу они способны помучить любого. Но повторюсь, что с учётом ухода Халка у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раунд, — цитирует Веркотерена RTBF.



«Андерлехт» сыграет с «Зенитом» первый матч 16 февраля, а ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 23 февраля.