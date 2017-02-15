Калачев: Футболисты «Ростова» в хорошем состоянии подходят к матчу со «Спартой»

Первая встреча 1/16 финала турнира состоится в четверг в Ростове-на-Дону.

«Мы плотно готовились к играм, думаю, что подходим в хорошем состоянии. Будет непростая игра, это еврокубки, и для нашей команды все игры важны, тем более тут игры на выбывание, чем дальше получится пройти, тем больше порадуем болельщиков, поэтому завтра должен быть соответствующий настрой», — сказал Калачев на предматчевой пресс-конференции.