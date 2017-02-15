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15 февраля 2017, 15:58 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Месси не нанес ни одного удара по воротам соперника в проигранном матче «Барселоны» с ПСЖ

Статистика аргентинского легионера «Барселоны» шокировала болельщиков и спецаилистов.

Статистика аргентинского легионера Барселоны шокировала болельщиков и <span class=error>спецаилистов</span>. Увеличить
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«Барселона» шокировала всю Европу, проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ со счетом 0:4, где во многом поражению своей команды «поспособствовал» Лионель Месси, который показал чрезвычайно слабую игру, сообщает телеканал «Футбол».

Так, по информации Opta, Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника впервые в этом сезоне. Кроме того, поражает статистика от сайта Daily Mail: Месси проиграл 7 дуэлей, в то время, как его оппонент, Эдинсон Кавани из ПСЖ — всего одну.

Также аргентинец не нанес ни одного удара по воротам соперника, в то время, как уругваец — 4, один из которых стал результативным.

Как сообщал УНИАН, матч в Париже состоялся 14 февраля. В ответной игре, которая пройдет в Барселоне 8 марта, хозяевам поля нужно будет выигрывать с разницей в пять мячей. При повторении счета 4:0 будет назначено дополнительно время и, при необходимости, серия пенальти.

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