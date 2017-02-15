Где посмотреть матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал»
В ночь с 15 на 16 февраля пройдут еще два матча 1/8 финала
плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В Мюнхене «Бавария» примет лондонский «Арсенал», а в Мадриде «Реал» встретится с итальянским «Наполи». Матч «Бавария» — «Арсенал» в прямом эфире покажет телеканал «ОН-ТВ». Начало — в 01:45 по времени Астаны.
Игра «Реал» — «Наполи» не будет транслироваться на казахстанском телевидении.
Напомним, что в первый день французский ПСЖ разгромил испанскую «Барселону» со счетом 4:0, а португальская «Бенфика» обыграла немецкую «Боруссию» из Дортмунда — 1:0.
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