Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28785091/
15 февраля 2017, 15:32 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Где посмотреть матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал»

В ночь с 15 на 16 февраля пройдут еще два матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 01:45 по времени Астаны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Мюнхене «Бавария» примет лондонский «Арсенал», а в Мадриде «Реал» встретится с итальянским «Наполи». Матч «Бавария» — «Арсенал» в прямом эфире покажет телеканал «ОН-ТВ». Начало — в 01:45 по времени Астаны.

Игра «Реал» — «Наполи» не будет транслироваться на казахстанском телевидении.

Напомним, что в первый день французский ПСЖ разгромил испанскую «Барселону» со счетом 4:0, а португальская «Бенфика» обыграла немецкую «Боруссию» из Дортмунда — 1:0.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Все новости
15 февраля

Где посмотреть матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал"

Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на Азиатские игры-2017 в Японии

Стало известно точное время начала боя Каната Ислама с Робсоном Ассисом