Где посмотреть матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал"

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В Мюнхене «Бавария» примет лондонский «Арсенал», а в Мадриде «Реал» встретится с итальянским «Наполи». Матч «Бавария» — «Арсенал» в прямом эфире покажет телеканал «ОН-ТВ». Начало — в 01:45 по времени Астаны.

Игра «Реал» — «Наполи» не будет транслироваться на казахстанском телевидении.

Напомним, что в первый день французский ПСЖ разгромил испанскую «Барселону» со счетом 4:0, а португальская «Бенфика» обыграла немецкую «Боруссию» из Дортмунда — 1:0.