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15 февраля 2017, 14:08 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Канчельскис: Футболисты «Барселоны» проиграли, «по-пижонски» выйдя на игру ЛЧ с ПСЖ

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Разгромное поражение испанской «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «Пари Сен-Жермен» вызвано недооценкой соперников, расслабленным настроем футболистов и мощной игрой хозяев поля, заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:0. В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (на 18-й и 55-й минутах), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72). Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

«Мне кажется, что футболисты “Барселоны” немного по-пижонски вышли на игру, — сказал по телефону Канчельскис. — У них был не такой, как надо, настрой на матч, потому что по статистике, сколько раз они ни играли с “ПСЖ”, они почти всегда одерживали победы. Вышли с прохладцей, а по ходу игры перестроиться не смогли. А игроки “ПСЖ” были готовы дать бой, на каждом участке поля вступали в борьбу, очень хорошо прессинговали и использовали свои моменты. Думаю, что у “Барселоны” практически нет шансов отыграться, дома они могут еще и пропустить».

Собеседник агентства отметил, что футболисты парижской команды сумели нейтрализовать грозных форвардов каталонцев.

«Игроки «ПСЖ» строго действовали в обороне, были готовы к действиям нападающих «Барселоны», хорошо прессинговали, не давая разбежаться Неймару, (Лионелю) Месси и (Луису) Суаресу, — подчеркнул эксперт. — И практически их не было видно на поле. Неймар еще пытался что-то делать, а Месси и Суарес практически не были заметны. Все ожидали агрессивной игры от форвардов «Барселоны», но их просто полностью переиграли защитники «ПСЖ».

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