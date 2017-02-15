Канчельскис: Футболисты «Барселоны» проиграли, «по-пижонски» выйдя на игру ЛЧ с ПСЖ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:0. В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (на 18-й и 55-й минутах), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72). Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

«Мне кажется, что футболисты “Барселоны” немного по-пижонски вышли на игру, — сказал по телефону Канчельскис. — У них был не такой, как надо, настрой на матч, потому что по статистике, сколько раз они ни играли с “ПСЖ”, они почти всегда одерживали победы. Вышли с прохладцей, а по ходу игры перестроиться не смогли. А игроки “ПСЖ” были готовы дать бой, на каждом участке поля вступали в борьбу, очень хорошо прессинговали и использовали свои моменты. Думаю, что у “Барселоны” практически нет шансов отыграться, дома они могут еще и пропустить».

Собеседник агентства отметил, что футболисты парижской команды сумели нейтрализовать грозных форвардов каталонцев.