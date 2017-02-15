Канчельскис: Футболисты «Барселоны» проиграли, «по-пижонски» выйдя на игру ЛЧ с ПСЖ
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Разгромное поражение испанской «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «Пари Сен-Жермен» вызвано недооценкой соперников, расслабленным настроем футболистов и мощной игрой хозяев поля, заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:0. В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (на 18-й и 55-й минутах), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72). Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
«Мне кажется, что футболисты “Барселоны” немного
Собеседник агентства отметил, что футболисты парижской команды сумели нейтрализовать грозных форвардов каталонцев.
«Игроки «ПСЖ» строго действовали в обороне, были готовы к действиям нападающих «Барселоны», хорошо прессинговали, не давая разбежаться Неймару, (Лионелю) Месси и (Луису) Суаресу, — подчеркнул эксперт. — И практически их не было видно на поле. Неймар еще пытался
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