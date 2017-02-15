Ари не сыграет с «Фенербахче» и может покинуть «Краснодар»

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Об этом, в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Ари в этой игре участие не примет.



«Агент Ари ищет варианты в других клубах, если будут достойные для футболиста варианты, то тогда он уйдет, но к этому матчу он не готовится», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.



Ранее сообщилось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболист опроверг информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».