Измайлов против «Фенербахче» не сыграет, Перейра будет на скамейке
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» сообщил, что полузащитник Марат Измайлов выбыл из строя, а вот Маурисио Перейра вернулся в общую группу.
«Марат Измайлов выбыл, Перейра вернулся к тренировкам с основой и будет завтра на скамейке», — цитирует Шалимова
Матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 19:00 мск.
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