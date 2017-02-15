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15 февраля 2017, 12:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Измайлов против «Фенербахче» не сыграет, Перейра будет на скамейке

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» сообщил, что полузащитник Марат Измайлов выбыл из строя, а вот Маурисио Перейра вернулся в общую группу.

«Марат Измайлов выбыл, Перейра вернулся к тренировкам с основой и будет завтра на скамейке», — цитирует Шалимова пресс-служба «Краснодара».

Матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 19:00 мск.

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