Измайлов против «Фенербахче» не сыграет, Перейра будет на скамейке

«Марат Измайлов выбыл, Перейра вернулся к тренировкам с основой и будет завтра на скамейке», — цитирует Шалимова пресс-служба «Краснодара».



Матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 19:00 мск.