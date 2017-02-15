«В жизни всё бывает, а у “ПСЖ” очень сильный коллектив и серьёзные финансовые возможности. Команда ставит большие задачи, поэтому их успеху не стоит удивляться. У “Барселоны” в последнее время были часто проколы и провалы.



После 0:4 “Барса” не сможет отыграться. Забить пять мячей и не пропустить против такого “ПСЖ” — нереально. Даже если испанцы побегут отыгрываться с первых минут, то могут пропустить на контратаке. С командами такого уровня трудно отыграть два мяча, чего уж говорить о четырёх — миссия просто невыполнима. Можно смело говорить, что “Барселона” завершила выступление в Лиге чемпионов.



Теперь к “ПСЖ” будут относиться максимально внимательно. Это очень серьёзная заявка. Понятно, что в жизни всё бывает и в матче в Барселоне может произойти ещё одно футбольное чудо. Но мне кажется, что “Барса” дальше не пройдёт. Посмотрим, что будет с “ПСЖ” в ¼ финала Лиги чемпионов. Часто бывает, что после таких сильных матчей следует провал», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.