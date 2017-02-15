Артуро Видаль: Сделаем всё, чтобы последней игрой Лама был финал Лиги чемпионов

Чилийский футболист отметил, что команде очень хотелось бы сделать подарок капитану Филиппу Ламу, который по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.



«Лам — невероятно сильный игрок. Он уже всё выиграл, однако было бы отлично, если бы он завершил свою карьеру на мажорной ноте. И мы сделаем всё, чтобы последней игрой Лама был финал Лиги чемпионов», — цитирует Видаля Sport Bild.



В 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому гранду предстоит помериться силами с лондонским «Арсеналом». Первая игра состоится сегодня, 15 февраля, на поле мюнхенцев, ответная — 7 марта.