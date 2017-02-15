10 угроз «Реалу». Почему «Наполи» может пройти мадридцев

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Мадридцев так и тянет назвать фаворитами. Но стоит ли спешить? «ССФ» совместно с испанской газетой Marca определил десять угроз, которые итальянский клуб представляет для действующего победителя турнира.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 15.02.2017, 22:45 -:- Реал Наполи

1. С октября без поражений.

С 29 октября, когда неаполитанцы уступили в Турине «Ювентусу» (1:2), они не проиграли ни разу. Столь впечатляющей серии не было у клуба с сезона-1987/88, когда здесь блистал Диего Марадона. За эти три с половиной месяца одержано 11 побед при шести ничьих. Команда успела выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, пробиться в полуфинал Кубка Италии и продолжает погоню за «Ювентусом» в Серии А.

2. Завидная скорострельность.

Сегодняшний «Наполи» — машина по выработке голов! В 23 турах их забито 55, в среднем — 2,25 за игру. На данном отрезке это рекорд результативности в истории чемпионата Италии. К слову, проведя 31 матч во всех официальных соревнованиях сезона, команда отличилась 70 раз. Лишь в трех встречах подопечным Маурицио Сарри не удалось распечатать ворота — с «Дженоа» (0:0), «Аталантой» (0:1) и киевским «Динамо» (0:0).

3. Устрашающий трезубец.

Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье — это атакующее трио наводит страх на любого соперника. В сумме они наколотили в Серии А 31 гол (16+8+7 соответственно). Конечно, связка нападающих Криштиану Роналду — Карим Бензема более звучная для болельщицкого уха, но ее эффективность в нынешнем сезоне не потрясает. «4−3−3 — вот наилучшее оружие», — повторяет Сарри, и пока его слова не расходятся с делом.

4. Крепкий визитер.

В начале февраля «Наполи» разгромил на выезде «Болонью» — 7:1, добившись крупнейшей гостевой победы в клубной истории в рамках национального чемпионата. Вдали от родного стадиона «Сан-Паоло» южане набрали 21 очко — лучший показатель среди 20 участников турнира. Да и в Лиге чемпионов семь из 11 баллов команда заработала именно в чужих стенах.

5. Минимум неудач.

Приняв команду в июне 2015 года, Сарри за короткий срок привил ей стабильность, повысил психологическую устойчивость. В сезоне-2016/17 «Наполи» уступил лишь четырежды — «Аталанте», «Роме», «Бешикташу», «Ювентусу», и всякий раз это были поражения при относительно равной игре.

6. Неудержимый Мертенс.

О Мертенсе упомянем и отдельно. Травма Аркадиуша Милика дала бельгийцу возможность громче заявить о себе, и тот блестяще ей воспользовался: 20 голов и восемь результативных передач в 28 матчах! В декабре миниатюрный форвард забил семь мячей в двух поединках подряд (против «Кальяри» и «Торино»), а в недавней игре с «Болоньей» оформил свой третий в сезоне хет-трик, возглавив список бомбардиров Серии А.

7. Прогресс Гамшика.

Капитан команды Марек Гамшик в прошлом сезоне отличился восемь раз во всех турнирах. Сейчас на счету плеймейкера уже 11 мячей и восемь «ассистов». Рекорд по числу голов за «Наполи» (115), установленный Марадоной, вот-вот падет — у словака всего на шесть точных ударов меньше. О влиянии Гамшика на игру рассуждать излишне. Он созидает, управляет, обостряет, а зачастую сам же завершает начатое.

8. Испанский легион.

«Неаполитанские» испанцы Хосе Кальехон, Пепе Рейна и Рауль Альбиоль играют все более важную роль в команде. Первый регулярно забивает, а по количеству голевых пасов (12) ему сегодня мало равных в Европе. Второй надежен на последнем рубеже, во встрече с «Болоньей» вратарь отразил пенальти. Третий — ключевая фигура обороны. Кальехон и Альбиоль не нуждаются в особой мотивации — не так давно оба выступали за «королевский клуб».

9. Самые бьющие и пасующие.

Дополнительные показатели южан лишь подтверждают их класс и амбиции. «Наполи» — лидер чемпионата Италии по ударам по воротам (406), точным передачам (13 250), отборам (1528), среднему проценту владения мячом (61,54). В чем команда небезупречна, так это в защитных действиях. В 31 официальной встрече пропущено 35 голов (средний показатель — 1,12).

10. Плюс Милик и Паволетти.

В январе в колоде у Сарри появились еще два козыря. Милик, проведя четыре месяца в лазарете, восстановился раньше срока. Польский нападающий, приобретенный прошлым летом у «Аякса» за 32 млн евро на замену Гонсало Игуаину, забил семь голов в девяти встречах, прежде чем порвал «кресты». В матче с «Болоньей» он уже был на скамейке запасных. Кроме того, за 18 млн у «Дженоа» куплен Леонардо Паволетти, который наверняка добавит вариативности атаке.