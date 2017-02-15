Главный тренер «Барселоны» объяснил разгромное поражение в Лиге чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после крупного поражения от «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) заявил, что соперник был сильнее во всех компонентах игры.
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» превосходил «Барселону» на каждом участке поля, выигрывал большинство единоборств и действовал значительно эффективнее. Об этом на послематчевой
«Наше поражение объяснить очень просто. Соперник был сильнее во всех компонентах — в игре с мячом, в игре без мяча. Парижане выиграли большую часть единоборств и в целом действовали гоаздо эффективнее нас. Результат полностью отражает то, что происходило на поле.
В ответной встрече постараемся забить пять мячей. Уверен, что мои игроки на это способны, — цитирует Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».
Встреча, прошедшая накануне на парижском стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме Анхель Ди Мария забил прямым ударом со штрафного, а Юлиан Дракслер реализовал выход один на один после передачи Марко Верратти.
После перерыва Ди Мария оформил дубль, отличившись обводящим ударом
В матче против «Пари Сен-Жермен» каталонский клуб потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках, в шестой раз за всю историю проиграв с разницей в четыре мяча. Ранее ни одной команде не удавалось выйти в следующий раунд
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