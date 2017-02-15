Главный тренер «Барселоны» объяснил разгромное поражение в Лиге чемпионов

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» превосходил «Барселону» на каждом участке поля, выигрывал большинство единоборств и действовал значительно эффективнее. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер каталонского клуба Луис Энрике.

«Наше поражение объяснить очень просто. Соперник был сильнее во всех компонентах — в игре с мячом, в игре без мяча. Парижане выиграли большую часть единоборств и в целом действовали гоаздо эффективнее нас. Результат полностью отражает то, что происходило на поле.

Цитата Ответственность за поражение беру на себя. Во втором тайме мы пытались вернуться в игру, но пропустили третий гол, а затем и четвертый. «ПСЖ» меня ничем не удивил, мы знали, что команда покажет свой лучший футбол.

В ответной встрече постараемся забить пять мячей. Уверен, что мои игроки на это способны, — цитирует Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».

Встреча, прошедшая накануне на парижском стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме Анхель Ди Мария забил прямым ударом со штрафного, а Юлиан Дракслер реализовал выход один на один после передачи Марко Верратти.

После перерыва Ди Мария оформил дубль, отличившись обводящим ударом из-за пределов штрафной. Окончательный же счет на 71-й минуте установил Эдисон Кавани, который отличился после передачи в штрафную от Тома Менье. В день матча Ди Мария и Кавани отмечали день рождения, первому исполнилось 29 лет, второму — 30. Ответная игра состоится 8 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.