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15 февраля 2017, 12:19 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Главный тренер «Барселоны» объяснил разгромное поражение в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после крупного поражения от «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) заявил, что соперник был сильнее во всех компонентах игры.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> после крупного поражения от Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) заявил что соперник был сильнее во всех компонентах игры. Увеличить
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» превосходил «Барселону» на каждом участке поля, выигрывал большинство единоборств и действовал значительно эффективнее. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер каталонского клуба Луис Энрике.

«Наше поражение объяснить очень просто. Соперник был сильнее во всех компонентах — в игре с мячом, в игре без мяча. Парижане выиграли большую часть единоборств и в целом действовали гоаздо эффективнее нас. Результат полностью отражает то, что происходило на поле.

В ответной встрече постараемся забить пять мячей. Уверен, что мои игроки на это способны, — цитирует Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».

Встреча, прошедшая накануне на парижском стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме Анхель Ди Мария забил прямым ударом со штрафного, а Юлиан Дракслер реализовал выход один на один после передачи Марко Верратти.

После перерыва Ди Мария оформил дубль, отличившись обводящим ударом из-за пределов штрафной. Окончательный же счет на 71-й минуте установил Эдисон Кавани, который отличился после передачи в штрафную от Тома Менье. В день матча Ди Мария и Кавани отмечали день рождения, первому исполнилось 29 лет, второму — 30. Ответная игра состоится 8 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В матче против «Пари Сен-Жермен» каталонский клуб потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках, в шестой раз за всю историю проиграв с разницей в четыре мяча. Ранее ни одной команде не удавалось выйти в следующий раунд плей-офф еврокубков, уступив в первой встрече со счетом 0:4.

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