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15 февраля 2017, 11:30 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» показал состояние домашнего поля перед матчем со «Спартой»

«Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографию с изображением газона на домашнем стадионе «Олимп-2» в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой».

Ростов в социальной сети <span class=error>Твиттер</span> опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> с изображением газона на домашнем стадионе Олимп-2 в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской Спартой. Увеличить
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Встреча состоится в четверг, 16 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

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