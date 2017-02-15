«Ростов» показал состояние домашнего поля перед матчем со «Спартой»
«Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографию с изображением газона на домашнем стадионе «Олимп-2» в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой».
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Встреча состоится в четверг, 16 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.
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