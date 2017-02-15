«Фенербахче» попросил фанатов быть спокойными в случае провокаций в Краснодаре

Встреча в Краснодаре состоится 16 февраля.



В частности, турецкий клуб попросил своих фанатов отказаться от любого нарушения дисциплины, не выбегать на поле до, во время или после матча, отказаться от выкрикиваний политических лозунгов и использования баннеров провокационного содержания.



«Сохраняйте спокойствие против возможной провокации, поддерживайте наш единственный “Фенербахче”. В случае инцидентов наш клуб получит моральный и материальный ущерб», — говорится на официальном сайте турецкого клуба.