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15 февраля 2017, 11:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» попросил фанатов быть спокойными в случае провокаций в Краснодаре

«Фенербахче» в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» обратился к своим болельщикам, которые планируют посетить игру, с просьбой соблюдать правила поведения.

Встреча в Краснодаре состоится 16 февраля.

В частности, турецкий клуб попросил своих фанатов отказаться от любого нарушения дисциплины, не выбегать на поле до, во время или после матча, отказаться от выкрикиваний политических лозунгов и использования баннеров провокационного содержания.

«Сохраняйте спокойствие против возможной провокации, поддерживайте наш единственный “Фенербахче”. В случае инцидентов наш клуб получит моральный и материальный ущерб», — говорится на официальном сайте турецкого клуба.

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