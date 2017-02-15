Иньеста: ПСЖ превзошел «Барселону» во всем

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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял ответственность за поражение своих подопечных на себя.

«Это катастрофическая ночь для нас. «ПСЖ» был лучше нас во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле, и мне не нужно лишний раз говорить об этом нашим фанатам.

Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки.

Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы. Мы поменяли схему с 4−3−3 на 4−2−3−1, чтоб Месси мог чаще встречаться с мячом, но в конечном итоге получилось все именно так, как получилось. «ПСЖ» нас особо не удивил. Они располагают качественными игроками, такими как Ди Мария, а также обладают хорошей скамейкой запасных. Они показали высокий уровень игры и волю к победе, выиграли большое количество единоборств, — цитирует наставника испанская Marca.

В интервью тому же изданию полузащитник «блауграны» Андрес Иньеста не смог объяснить провал команды.

«У нас был очень неудачный день на турнире, который тебе не прощает ошибок. По итогам этой игры ничего положительного для нас нет, здесь все негативно.

Соперник превзошел «Барселону» во всем — как в игре, так и в эффективности.

И объяснения этому нет. Теперь нам надлежит думать об ответной игре и попытаться добиться соответствующего результата, — сказал футболист.

Еще один игрок каталонского клуба Серхио Бускетс отметил, что «ПСЖ» превзошел «Барселону» в тактике.

«Возможно, 0:4 — это чересчур крупное поражение по такой игре. Дело не в том, что мы плохо настроились на матч. Просто «ПСЖ» переиграл «Барселону» тактически. Парижане были лучше нас во многих компонентах.

Их план сработал. Мы готовились к несколько иной игре,

— приводит слова полузащитника sport.es.

Главный тренер парижан Унаи Эмери противостоял «Барселоне» в качестве наставника уже пятого по счету клуба, и это был его 24-й матч против каталонцев.

«Нашей главной целью на домашнем стадионе было победить, не пропустив при этом гол в свои ворота. Кроме того, мы хотели порадовать болельщиков красивой игрой. Думаю, нам удалось все это, мы провели хороший матч. Но вряд ли болельщики «Барселоны» думают, что все уже закончено.

На «Камп Ноу» «Барселона» очень сильна. Мы должны хорошо подготовиться и мыслить так, словно начинаем играть при общем счете 0:0.

Сейчас я просто счастлив, потому что команда провела большую игру, показала сильный характер. Тот факт, что наши болельщики прожили этот матч вместе с командой, также добавляет позитивных эмоций, — заявил специалист газете L’Equipe.

Лучшим игроком встречи был признан аргентинец Анхель ди Мария, оформивший дубль в ворота каталонцев в свой день рождения.

«О лучшем вечере нельзя и мечтать.

Победа над «Барселоной» со счетом 4:0 в мой день рождения — это просто невероятно!

Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. И все же соперник вполне может отыграть четыре мяча, — цитирует Ди Марию L’Equipe.

Статистика утверждает, что ни одна команда за всю историю турнира не выходила в следующий раунд, уступая после первого матча с разницей в четыре и более голов.

Еще один малопрогнозируемый результат был зафиксирован в домашнем матче «Бенфики» против дортмундской «Боруссии». Португальцы победили с минимальным счетом и постараются удержать преимущество в ответном матче в гостях.

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал официальному сайту УЕФА победу столичной команды.

«Несомненно, это очень приятная победа. Комментировать подобные встречи непросто. Согласен с тем, что «Боруссия» — сильный соперник, и она имела преимущество. В перерыве мы перестроились и смогли забить со стандартного положения.

В Дортмунде нам будет трудно, но у нас есть аргументы, — подытожил специалист.

В свою очередь, многие отметили, что «Боруссия» играла ничуть не хуже португальцев и могла забить несколько раз. Главный тренер «шмелей» Томас Тухель посетовал на несоответствие цифр на табло происходившему на поле.

«На мой взгляд, “Боруссия” играла не просто хорошо, а превосходно. Только в футболе такое бывает, что команда, которая выглядит так здорово, все равно проигрывает. К счастью, нас еще ждет ответный поединок», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Полузащитник Андре Шюррле согласен со своим наставником.

«Думаю, “Боруссия” играла лучше, особенно в первом тайме. У нас были более опасные моменты, включая пенальти. Наша команда должна была побеждать, однако впереди еще ответная игра, которая расставит все по своим местам. Порой бывают такие дни, когда мяч просто не залетает в чужие ворота», — посетовал футболист.

А коллега Шюррле Юлиан Вайгль и вовсе заявил, что «шмели» должны были побеждать соперника.

«Мы могли и должны были добиться лучшего результата в этом матче.

Мы показали хороший футбол, создали много моментов. Мы должны были побеждать со счетом 2:0 или 3:1.

Поражение 0:1 — не лучший результат для двухматчевого противостояния, но ответную игру мы будем проводить на нашем стадионе, так что все еще возможно. Это обидное поражение. Я был полностью убежден в том, что мы забьем хотя бы один гол, мы заслужили его, — заявил полузащитник.

Ответные матчи в противостоянии «Барселоны» с «ПСЖ» и «Боруссии» с «Бенфикой» состоятся 8 марта.